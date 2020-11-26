Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor
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Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor

26.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:31
Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, artan su kıtlığının ciddi etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, artan su kıtlığının ciddi etkilerine karşı uyarıda bulundu. Su sıkıntısı çekilen bölgelerden göç riskinin arttığına işaret edildi.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki su kaynakları ve tüketimi ile ilgili hazırlanan 2020 Gıda ve Tarım Raporu'nu Roma'daki merkezinde açıkladı. Buna göre dünya genelinde bir milyar 200 milyon insan su sıkıntısı ile karşı karşıya.

Su kıtlığının yaşandığı bölgelerde yaşamın olumsuz etkilendiğine işaret edilen raporda, bu bölgelerdeki çok sayıda kişinin evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bu durumun değişmesi için yeni su kaynakların bulunması ve kaynakların halkın yeterince yararlanabileceği hale getirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, artan küresel rekabet, iklim değişikliğinin sonuçları, ayrıca siyasi gerginlik ve çatışmaların bu bölgelerdeki sorunları daha da körüklediğine işaret edildi. Su sorunun en fazla kırsal kesimlerde yaşayan yoksulları, kadınları ve yerli halkları olumsuz yönde etkilediği bilgisi de raporda yer aldı.

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Nüfus artışına bağlı olarak kişi başına düşen su miktarının son 20 yılda yüzde 20 oranında azaldığı belirtilen raporda, bu oranın Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yüzde 30'u bulduğu ifade edildi.

"Derhal harekete geçmezsek, durum daha da kötüleşecek" denilen raporda, özellikle tarım alanında su yönetiminin yeniden ele alınması ve bu konuda daha fazla çaba harcanması gerektiği de vurgulandı. Uzmanlar, bu bağlamda sulama sistemlerinin geliştirmesi, daha az su tüketimiyle daha yüksek verim elde edilen teknolojilerin kullanılması gerektiğine de işaret etti. Raporda, en fazla su tükeminin yüzde 70 ile tarım sektöründe kaydedildiği belirtildi.

Raporda atık su arıtımında ise bir artış görüldüğü vurgulandı. Özellikle deniz sularının tuzdan arındırıldığı tesislerin sayılarının artması nedeniyle arıtma maliyetlerinin azalmasından övgüyle söz edilen raporda, önceleri yüksek maliyet nedeniyle tarım sektörünün tuzdan arındırılmış suları kullanamadığı belirtildi. Raporda, su kullanımının yeniden düzenlenmesinin küresel açlığa karşı verilen mücadele için de önemli olduğuna vurgu yapıldı.

epd/TY,HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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