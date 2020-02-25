Dünyada bir ilk: İskoçya kadın hijyen ürünlerini bedava dağıtacak
Yasa teklifine göre eczane ve gençlik kulüpleri gibi halka açık alanlarda tampon ve hijyenik ped gibi ürünleri kadınlar para ödemeden alabilecek. Yasanın kabul edilmesi durumunda dünyada bir ilke imza atacak İskoçya'ya bu kararın mali yükünün yaklaşık 31,24 milyon dolar olacağı hesaplanıyor.
25.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:12
İskoçya kadınlara yönelik hijyen ürünlerinin bedava dağıtılmasına yeşil ışık yakacak ilk ülke olmaya hazırlanıyor.
Birleşik Krallık'a bağlı özerk ülkede parlamento teklifinin yasalaşması için ilk oylama salı günü yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com