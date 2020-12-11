Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu
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Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu

11.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:25

Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Sivas'ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakıp ölüme terk edilen bebek, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardında bugün toprağa verildi Sivas'ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakıp ölüme terk edilen...

Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu

Sivas'ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakıp ölüme terk edilen bebek, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardında bugün toprağa verildi

SİVAS - Sivas'ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakıp ölüme terk edilen bebek, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardında bugün toprağa verildi.

Sivas'ta 24 Kasım tarihinde eşinden boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi N.G. tarafından dünyaya getirildiği gün sokağa terk edilen bebek, hipotermi geçirip ölmüştü. Anne N.G. tutuklanırken, bebeğin cansız bedeni babasının tespit edilebilmesi için otopsiye alındı. Bebek, 18 günlük sürecin sonrasında bugün toprağa verildi.

Cenazesi de yürekler dağladı

Doğduğu ilk gün öz annesi tarafından ölüme terk edilen bebeğin, ölümü kadar cenazesine yürekleri dağladı. Hastane morgundan belediye görevlileri tarafından alınan cenaze Yukarı Tekke Mezarlığına götürüldü. Ay Yıldız Camisinde bir din görevlisi tarafından kıldırılan cenaze namazına belediye personeli ile birlikte 6 kişi katıldı. Dünyaya gözlerini açtığı ilk günde dondurucu soğukta çıplak bir şekilde ölüme terk edilen isimsiz bebeğin ismi de defin işlemini gerçekleştiren personel tarafından verildi. İmam tarafından bebeğe, Muhammet Mustafa adı verildi. Cenaze namazının ardından Muhammet Mustafa, bebek mezarlığına defnedildi. Defin sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar da katıldı.

Görevli gözyaşlarını tutamadı

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli Mustafa Cebeci, isimsiz bebeğin ismini koyarak defnettiklerini dile getirerek, "Bundan 18 gün önce annesi tarafından sokağa terkedilen bebeğimizi morgdan alarak yıkamasını gerçekleştirdik. Adı konulmamıştı. Hocamızı alarak bebeğimizin adını koyduk. Muhammed Mustafa adını verdik. Namazını kıldık. Sivas Belediyesi olarak, kimsesizlerin kimsesi olarak bebeğimizin defin işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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