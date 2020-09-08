Dünyada benzeri olmayan fıstık Kilis'te üretiliyor Kilisli fıstık üreticisi Mümtaz Akıncı, fıstık üretimi alanında yaptığı çalışmalar ile dünyada eşi benzeri olmayan 'Akıncı' fıstığını üreterek tescilini yaptırdıktan sonra 2 bin fıstık ağacı yetiştirmeye başladı.

Kilisli fıstık üreticisi Mümtaz Akıncı, fıstık üretimi alanında yaptığı çalışmalar ile dünyada eşi benzeri olmayan 'Akıncı' fıstığını üreterek tescilini yaptırdıktan sonra 2 bin fıstık ağacı yetiştirmeye başladı.

Gaziantep başta olmak üzere birçok bölgede en iyi fıstık yetiştiricisi unvanları da bulunan Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstıklar ile hem ismini hem de soyismini tescil ettirdi. Daha önce yetiştirdiği Mümtaz fıstığını tescil ettiren Mümtaz Akıncı, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4 yıldır her aşaması incelenen ve sonra da onay verilen 'Akıncı' fıstığının tescilini de önceki yıl alarak, 2 bin fıstık ağacı dikimi daha yaptı.

Defalarca örnek çiftçi seçilen Mümtaz Akıncı, fıstık üzerinde uzun süredir çalıştığını ifade ederek, "Akıncı fıstığını ürettiğimizde Siirt fıstığı olarak zannettik. Sonra baktık ki Siirt fıstığıyla hiçbir ilgisi yok. Siirt fıstığının yaprağı daha geniş ve sarı, bunun yaprağı, daha sık, daha yeşil şekilde, Antep fıstığını da benzer yaprağı, Siirt fıstığından daha iri, bu gelişme üzerine Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne müracaat ettim. Gelip incelediler, Ankara'dan gelerek inceleme yaptılar. Yaz kış demeden gelerek her şeyini incelediler. Ayrı bir cins olarak, Akıncı fıstığı diye tescil edildi. Ayrıca yine Mümtaz diye bir fıstık çeşidimiz var. Onu da daha önce tescil ettirdik. Akıncı fıstığı Antep ve Siirt fıstığı biraz geç yetişiyor. Diğer fıstık çeşitlerine göre, yaklaşık 15 gün sonra olgunlaşıyor. Aroması daha güzel, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Kilis'e geldiğinde valimiz ikram etti. O zaman çok beğenmişlerdi. Daha sonra teşekkür belgesi gönderdiler. Bu fıstık sadece bende var, ben bu fıstık çeşidini üretiyorum. 70-80 Akıncı fıstığı ağacım var ama ben 2 bin ağacı daha aşıladım. Yavaş yavaş verime binmeye başladılar. Bu fıstık başka bir yerde yok, olacak olsa tescili yapılmazdı. 400 dönüm üzerinde fıstık bahçem var" dedi.

Adı ve soyadını fıstık türlerinde yaşatıyor

Mümtaz Akıncı'nın hem ismi hem de soyismi fıstık adı olarak tescillendi. Daha önce Mümtaz, son olarak da Akıncı fıstığının tescil edilmesinden sonra Mümtaz Akıncı'nın hem ismi hem soyismi tescillenmiş oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA