Dünyada Antalya ile Yarışabilecek Fazla Bölge Yok"

AYŞE YILDIZ - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm altyapısı, hizmet kalitesi ve bu sektörde çalışan yetişmiş insan gücü bakımından dünyada Antalya ile yarışabilecek çok fazla bölge olduğunu düşünmediğini söyledi.



Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte turizm sezonunun çok iyi geçtiğini, geçen yıla göre gelen turist sayısında önemli artış olduğunu belirtti.



Turizmin başkenti Antalya'ya yeni tesislerin yapıldığını ifade eden Karaloğlu, Rusya pazarının çok iyi gittiğini, Avrupa ülkelerinden de turistlerin kenti ziyaret ettiğini anlattı.



Kentin tanıtımı için pek çok ülkeyi gezdiğini dile getiren Karaloğlu, Antalya'daki otellerde verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Turizm altyapısı, hizmet kalitesi, bu sektörde çalışan yetişmiş insan gücü ve kalitesi bakımından Antalya ile yarışabilecek dünyada çok fazla bölge olduğunu düşünmüyorum. Tesislerimiz yeni, hala yapımı devam eden tesisler de var." dedi.



Karaloğlu, Antalya'nın doğal güzelliklerinin tartışmasız olduğunu belirterek, alternatif turizm için daha fazla tanıtım yapılması gerektiğine işaret etti. Karaloğlu, turizmi havalimanı ile otel arasında olmaktan çıkarmak, alternatif turizm noktalarını, kentin tarihi, kültürel dokusuyla buluşturmak gerektiğini bildirdi.



Yakın zamanda turizmcilerle Moskova'da bir restoranda yemek yediklerini anlatan Karaloğlu, "Çay ve dondurma istedik. Havaalanına gideceğiz, acelemiz olduğu için Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanımız üç defa gidip, mutfakta görüşerek servis alabildi. Biz orada oturmaya devam etsek belki 1,5-2 saat servis bize ulaşmayacak. Bir kere bizim servis kalitemiz, hizmetimiz çok iyi." diye konuştu.



"Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor"



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da 12 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya'nın dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler sıralamasında 11'inci olduğunu söyledi.



Yağcı, "Antalya fiyat, hizmet ve kalite dengesi bakımından dünyada örnek gösterilen bir şehir. Sektörün turistlere verdiği değer çok yüksek. Hizmet kalitesi anlamında çok ciddi bir noktada." dedi.



"En rekabetçi ürünü sunuyoruz"



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da Antalya'nın, turizm altyapısı, hizmet kalitesi ve kaliteli insan gücü bakımından dünyanın en iyilerinden olduğunu ifade etti.



Ayık, dünyaya, turizm konusunda en rekabetçi ürünü sunduklarını belirterek, "Bütün sıkıntılara rağmen hiçbir sorunumuz yok. Geçen sene yaşan olumsuzluklara rağmen tüm otellerimiz sunduğu kaliteli hizmet sayesinde, yorum sitelerinde reyting aldı. Bu da rekabetçi ürün sunduğumuzun göstergesidir." diye konuştu.



Kentte tesis yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Ayık, "Kıyı bölgelerinde tesis anlamında yeterli kapasite bulunuyor. Yatırımlar iç bölgelere ve ihtiyaç olan alanlara kaydırılmalı. Turizmde bir Antalya markası oluştu." dedi.