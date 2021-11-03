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Dünyada AIDS'e yakalananların yüzde 12'si Batı ve Orta Afrika'da yaşıyor

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Dünyada AIDS'e yakalananların yüzde 12'si Batı ve Orta Afrika'da yaşıyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, dünyada AIDS'e yakalananların yüzde 12'sinin Batı ve Orta Afrika'da bulunduğunu söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, dünyada Aıds'e yakalananların yüzde 12'sinin Batı ve Orta Afrika'da bulunduğunu söyledi.

Sall, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı tarafından Dakar'da düzenlenen Batı ve Orta Afrika'da AIDS ile mücadele zirvesinin kapanışında konuştu.

Batı ve Orta Afrika'daki 25 ülkede AIDS'e yakalanan 4,7 milyon kişi olduğuna vurgu yapan Sall, bunun da dünyadaki AIDS hastalarının yüzde 12'sine tekabül ettiğini bildirdi.

Sall, AIDS kaynaklı ölümlerin yüzde 22'sinin de yine Batı ve Orta Afrika'da kayda geçtiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sall, bu kapsamda gelecek bütçe döneminde AIDS ile mücadele için 3 milyon 500 bin dolar ayıracaklarını sözlerine ekledi.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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