Dünyada 500 Filistinli koronavirüse yakalandı Filistin Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkelerde ikamet eden Filistinlilerden 500'ünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve 23 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkelerde ikamet eden Filistinlilerden 500'ünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve 23 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistinliler arasında koronavirüs salgınının 349 vaka ile en çok ABD'de görüldüğü, bu ülkede 15 Filistinlinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer vaka ve ölümlerin hangi ülkelerde gerçekleştiğine dair bilgiye yer verilmedi.

Kovid-19'dan 3 Filistinli doktor öldü

Bakanlığın açıklamasında, ABD, İspanya ve İtalya'da birer kişi olmak üzere 3 Filistinli doktorun Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA