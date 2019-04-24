Dünyada 40 Milyondan Fazla İşçi Elleriyle Maden Çıkarıyor: Hindistan ve Çin İlk Sırada

Dünyada 40 milyondan fazla insan, 'elleriyle' maden çıkarıyor. Dünya Bankası ve kalkınma örgütü Pact, özellikle Afrika'da milyonlarca maden işçisinin, altın, elmas ve kobalt gibi cevherleri eliyle çıkardığını belirtiyor.

Dünya Bankası ve Pact tarafından yayımlanan rapora göre 40 milyondan fazla kişi madenlerin insan eliyle çıkarıldığı küçük ölçekli girişimlerde çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle