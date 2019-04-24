Dünyada 40 Milyondan Fazla İşçi Elleriyle Maden Çıkarıyor: Hindistan ve Çin İlk Sırada
Dünya Bankası ve kalkınma örgütü Pact, dünyada 40 milyondan fazla maden işçisinin elle yapılan madencilikte çalıştığına dair rapor yayımladı.Madenciliğin bu şekilde yapıldığı ülkeler arasında, çalışan kişi sayısına göre Hindistan başta geliyor
Dünyada 40 milyondan fazla insan, 'elleriyle' maden çıkarıyor. Dünya Bankası ve kalkınma örgütü Pact, özellikle Afrika'da milyonlarca maden işçisinin, altın, elmas ve kobalt gibi cevherleri eliyle çıkardığını belirtiyor.
Dünya Bankası ve Pact tarafından yayımlanan rapora göre 40 milyondan fazla kişi madenlerin insan eliyle çıkarıldığı küçük ölçekli girişimlerde çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com