Dünyada 360 bin kişi korona virüsü yendi
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İspanya, Güncel

Dünyada 360 bin kişi korona virüsü yendi

Dünyada korona virüs salgınında hem vaka, hem de ölü sayısı artıyor.

10.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:48
Dünyada 360 bin kişi korona virüsü yendi

Dünyada korona virüs salgınında hem vaka, hem de ölü sayısı artıyor. Ama aynı zamanda da 360 binden fazla kişi sağlığına kavuştu. Dünya genelinde yeni tip corona virüste vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı, 100 bine yakın insan da hayatını kaybetti. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi. Son bir gün içinde İtalya'da 610, İngiltere'de 881, İspanya'da bir günde 683, ABD'de bin 890 kişi hayatını kaybetti.

Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı.virüse yakalanan hastanın durumunun stabil olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Dünyada 361 bin kişi yeni tip Corona virüsü yenmeyi başardı.İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 370 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya, Almanya, İran, İtalya, ABD ve Fransa oldu. Yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.Johnson'ın "moralinin gayet iyi olduğu" açıklandı. Karantinanın kalktığı Vuhan'da da hareketli günler yaşanıyor. Zira onbinlerce kişi kenti terk etti. Hindistan'da ilginç görüntüler vardı. Bir adam, otomobilini korona virüse çevirdi ve Hindistan sokaklarını gezerek evde kal çağrısı yaptı.

(İHA)

Dünyada 360 bin kişi korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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