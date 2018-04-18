Dünyada 3 Milyondan Fazla İnsan Türk Lensleriyle Görüyor"

GÜLBİN YILDIRIM - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, her yıl milyonlarca dolarlık katarakt lensini Türkiye'de üretip dünyaya ihraç ettiklerini belirterek, "Ürünlerimizi Türkiye'de üretip dünyaya satmamız, Türkiye için de çok önemli. Milyonlarca insanın göz problemlerine derman oluyoruz. Dünyada şu an 3 milyondan fazla insan, Türk göz içi lensleriyle görüyor." dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Amerika Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ASCRS) Kongre ve Fuarı'na katılan VSY Biotechnology'nin Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen etkinliğe katılan tek Türk firması olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Varlıbaş, "Burada dünyada göz alanında faaliyet gösteren bütün ilaç ve teknoloji firmaları arasında Türkiye'yi temsil eden tek firma olmak bizim için gurur kaynağı. Belki de İslam coğrafyasını temsil eden tek şirketiz çünkü bu fuarlara 2009 yılından beri katıldığımız halde bu coğrafyadaki ülkelerden başka bir şirket göremedik." diye konuştu.



VSY Biotechnology'nin 20 yıl önce yabancı şirketlerin bayiliklerini alarak sektöre girmiş olmasına karşın yaklaşık 10 yıl önce kendi üretimini yapmaya başladığını dile getiren Varlıbaş, şu anda dünyada bu alanda faaliyet gösteren 12'nci şirket konumunda olduklarını söyledi.



Her yıl yeni bir ürünle uluslararası platformlarda yer aldıklarını belirten Varlıbaş, şunları kaydetti:



"Mesela bu kongrede bu yıl piyasaya çıkardığımız Acriva Trinova lensinin lansmanını yaptık. Bu lens için bütün dünyada patent başvuruları da yapıldı. Ürünümüz uzak, yakın ve ortayı basamaksız gösteren çok performanslı bir katarakt lensi ve bu kongredeki en büyük yeniliklerden biri oldu."



"Şu anda alanımızda dünyada 12'nci sıradayız"

Ercan Varlıbaş, katarakt ameliyatı sırasında gözün içerisine yerleştirilen Acriva Trinova sayesinde 80 yaşındaki bir katarakt hastasının neredeyse hiç görmezken 18 yaşındaki bir insanın görme yetisine sahip olabileceğini ifade ederek, lensi kullanan hastaların kitap okurken, televizyon izlerken ya da uzak mesafedeki tabelaları okurken gözlüğe ihtiyaç duymadığını söyledi.

Varlıbaş, VSY Biotechnology'nin Tuzla'da ürettiği lenslerin, 55'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini belirterek, "Ürünlerimizi Türkiye'de üretip dünyaya satmamız, Türkiye için de çok önemli. Milyonlarca insanın göz problemlerine derman oluyoruz. Dünyada şu an 3 milyondan fazla insan Türk, göz içi lensleriyle görüyor." dedi.

Şirketin, 10 yıl gibi kısa bir zamanda gösterdiği büyük başarıyla uluslararası piyasalarda söz sahibi haline geldiğini vurgulayan Varlıbaş, "Doktorlar ve rakip firmalar, gücümüzü ve teknolojimizi kabul ettiler çünkü 10 senedir VSY Biotechnology ürünlerini deneyimliyorlar ve başarılı sonuçlarla birlikte kazanılan güvene dayalı olarak bu alanda kalıcı olduğumuzu anladılar. Şu anda alanımızda dünyada 12'nci sıradayız." diye konuştu.

Türkiye'nin katma değeri en yüksek ürününü satan VSY Biotechnology'nin geçen yıllarda, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından "Katma Değer Üreten Marka Ödülü"nün birincisi seçildiğini anımsatan Varlıbaş, "Bir kilogramlık ihracat değeri, 675 bin dolar olan lensimiz 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'nin katma değeri en yüksek ürünü seçildi." dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından en hızlı büyüyen firmalar arasında gösterilen VSY Biotechnology'nin bu yılki hedefinin 20 milyon dolarlık ihracat yapmak olduğunu bildiren Varlıbaş, "Hedefimiz, önümüzdeki 8 yılda ilk 5 firma arasına girebilmek. İlk 5 firma arasına girdiğimizde aynı zamanda milyar dolarlık firmalar kategorisine de gireceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz ve kabiliyetimiz var." ifadelerini kullandı.