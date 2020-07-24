'Dünyada 290 milyon kişi farkında olmadan Hepatit virüsü taşıyor'
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'Dünyada 290 milyon kişi farkında olmadan Hepatit virüsü taşıyor'

ANKARA'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Şu an dünyada 290 milyon kişinin Hepatit B ya da C virüsü taşıdığını; ancak farkında olmadıklarını düşünüyoruz.

'Dünyada 290 milyon kişi farkında olmadan Hepatit virüsü taşıyor'
24.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:20

ANKARA'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Şu an dünyada 290 milyon kişinin Hepatit B ya da C virüsü taşıdığını; ancak farkında olmadıklarını düşünüyoruz. Hiçbir şekilde farkında değiller ve taşımaya, bulaştırmaya devam ediyorlar. Bu insanlar eğer tespit edilemezlerse, bizlere de bu virüsü bulaştıracaklar" dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, hepatitin karaciğer iltihabı olduğunu söyledi. Hepatit virüslerinin A'dan G'ye kadar isimlendirildiğini belirten Taşkınoğlu, "A ve E virüsü gaita bulaşı ile bulaşıyor. C ve B ise, cinsel temas, kan ve kan ürünleri, ortak kullanılan kesici ve delici aletlerden bulaşıyor. Bütün hepatit tiplerine bakarsanız hepsi asemptomatik olabiliyorlar. Yani kişi virüsü taşıdığını bilmeden taşıyor ve bir başkasına bilmeden bulaştırabiliyor. Şu an dünyada 3,5 milyar kişi Hepatit B ya da C virüsünü taşıyor diye düşünüyoruz. Bu da aslında 3 kişiden 1'i bu virüslerden herhangi birini taşıyor demektir" diye konuştu.

'TESPİT EDİLMEZLERSE BİZE DE BULAŞTIRACAKLAR'Dr. Taşkınoğlu, Türkiye'de de hepatit virüsü taşıyan kişi rakamlarının yüksek olduğunu kaydederek, 100 kişiden 1'inin bu virüsü bulaştırabileceğinden şüphe ettiklerini belirtti. Bu sene Hepatit Farkındalık Günü'nde virüsü taşıyıp bilmeyen kişiler üzerine tema işlendiğini ifade eden Taşkınoğlu, şunları söyledi: "Dünyada bu virüsleri taşıdıklarını bilmeyen 290 milyon kişi var. Şu an dünyada 290 milyon kişinin Hepatit B ya da C virüsü taşıdığını ancak farkında olmadıklarını düşünüyoruz. Hiçbir şekilde farkında değiller ve taşımaya, bulaştırmaya devam ediyorlar. Bu insanlar eğer tespit edilemezlerse, bizlere de bu virüsü bulaştıracaklar. Bulaştırmaya engel olmak için mutlaka tespit edilmeleri gerekiyor. Tespit edilebilmesi için de kişilere kan testi yapılması gerekiyor. Şu anda antikor testi yapılarak tespit edilebilir. Hepatit virüsleri için şu anda aşı A ve B için var. Türkiye'de A virüsü için istenilirse aşı yapılıyor. B virüsü için de şu anda doğan bütün çocuklar aşılanıyor. Hepatit B aşısı olup olmadığınızı tespit ettikten sonra aşınız yoksa yaptırmanız gerekiyor. Aşının geçerliliğini de kontrol etmek için Hepatit B için antikor testi dediğimiz testler yaptırılabilir. Onun belli bir düzeyde olması gerekiyor. Eğer düşerse aşının yenilenmesini öneriyoruz ancak çok uzun yıllar aşının koruduğunu biliyoruz."'HER SENE 700 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR'Bu virüslerin ihmal edilmemesi gerektiğini, bunun için de kişilerin kan testi yaptırmasının yeterli olabileceğini kaydeden Dr. Taşkınoğlu, "Kişi bu virüsü taşıyorsa, bunu tespit edebilsin istiyoruz. Bunun için de kişinin sadece bir kan testi yaptırması yeterlidir. Çok önemli çünkü bu virüsleri uzun süre taşıyan ve tedavi olmayan insanlar ileriki dönemde karaciğer iltihabı, siroz ya da karaciğer kanseri ile devam ederek ölümle sonuçlanabilir. Her sene Hepatit B virüsünden 700 bin kişi, Hepatit C virüsünden de 350 bin ile 500 bin arasında kişi hayatını kaybediyor" dedi.'HİÇ BELİRTİ GÖSTERMEDEN 10 YIL SÜREBİLİR'Dr. Taşkınoğlu, bir kişinin Hepatit virüsü ile hiç belirti göstermeden yıllarca yaşayabileceğini söyledi. 5 ya da 10 yıl kadar bu virüsü taşıyıp, hiç farkında olmayan insanlar olduğunu vurgulayan Taşkınoğlu, "Bu kişiler bu virüsü taşıyıp farkında olmadıkları için karşılarındaki kişilere çok rahatlıkla bu virüsü bulaştırabilecek insanladır. O yüzden öğrenmeleri ve bilmelerinde yarar var. Bu virüsler hamilelik sırasında bebeğe geçen virüslerdir. Hamile kaldığında kişi Hepatit virüsü taşıyıp taşımadığına mutlaka baktırmalılar. Aslında Hepatit B virüsü için aşılanabiliyoruz. Türkiye'de de Hepatit B rutin aşı programındadır. Bir çocuk doğar doğmaz Hepatit B aşısı oluyor. Ancak Hepatit C virüsünde bu şans yok. Aşı olmadığı için korunamıyoruz; korunamadığımız için de farkında olmadan bu virüsü taşıyorsak eğer bir sonraki kişiye virüsü bulaştırabiliriz. Hepatit virüsü hiç belirtisini göstermeden hastalık 10 yıl sürebilir. Hiç belirti göstermeyebilir, sadece taşıyıcı olabilir, birilerine bulaştırabilir. O bulaştırdığı kişi hastalanabilir, belirti gösterebilir. Belirtinin ne derece olduğuna dair kesin bir süresi yok. O yüzden kişinin virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek çok önemlidir" diye konuştu. 'ORTAK MALZEME KULLANILMAMALI'

Taşkınoğlu, Hepatit virüsüne karşı yapılması gerekenler ile ilgili, "Öncelikle kan ve kan ürünlerinin temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunu kan bankaları sağlıyor. Onlar aldıkları bütün kanlarda bu tür virüslere bakıyorlar. Mutlaka cinsel temasta korunmak gerekiyor. Ortak kesici delici alet kullanmamak gerekiyor; berberlerde ve kuaförlerde özellikle kullanılmadığından emin olmak gerekiyor. Ev içerisinde ortak kesici delici alet, tıraş bıçağı gibi malzemelerin kullanılmaması gerekiyor. Dövme, piercing ve kulak deldirme yaptıran kişilerin temiz ve steril olduğundan emin oldukları bir ortamda işlemi yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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