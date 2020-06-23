Dünyada 258 milyon çocuk okula gidemiyor BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) raporuna göre, dünya genelinde 258 milyon çocuk okula gidemiyor.

BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) raporuna göre, dünya genelinde 258 milyon çocuk okula gidemiyor. Raporda salgının eğitimdeki eşitsizliği daha artırdığına da dikkat çekiliyor.BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) bugün açıkladığı rapora göre dünya genelinde 250 milyondan fazla çocuk eğitim hakkına ulaşamıyor.

UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu'nda çocukların eğitim alamamasının başlıca nedeni olarak yoksulluk gösterilirken korona salgınının da eğitim hakkına erişimdeki eşitsizliğin daha da arttığı belirtildi.

Rapora göre 2018 yılında yaklaşık 258 milyon çocuk ve genç okula gidemedi. Okula gidemeyen çocukların sayısı 2000 yılındaki 350 milyon seviyesinden bu yana düşüş kaydetmiş olsa da uzmanlar özellikle yoksul bölgelerde milyonlarca çocuğun eğitim hakkından mahrum olduğuna dikkat çekti.

"Yoksulluğun hem okula devamlılık ve mezuniyet hem de eğitim imkanında belirleyici" olduğu ifade edilen raporda yoksullukla mücadelede Asya'da mesafe katedilse dahi hala beş çocuktan birinin yoksulluk çektiği belirtildi.

Afrika kıtasındaysa her iki çocuktan birinin yoksulluktan muzdarip olduğu vurgulandı. Azınlıklar ve mülteciler için koşullar daha da ağır

UNESCO'nun raporunda eğitim imkanına sahip olmayan pek çok çocuğun yanı sıra milyonlarca kişinin de kökeni, cinseti, kimliği ya da engeli nedeniyle eğitim siteminin dışında bırakıldığına da işaret edildi. Raporda bu kesimlerin de korona salgınından yüksek derecede etkilendiği belirtiliyor.

Raporda dünya genelindeki ülkelerin dörtte birinde yasalar uyarınca engelli bireylerin sağlıklı bireylerle aynı ortamda eğitim alamadıkları bilgisi de yer aldı. Azınlıklar ve mülteciler için ise pek çok ülkede nitelikli eğitim imkanı sunulmadığı vurgulandı.