Dünyada 250 bin kişi virüsten öldü
05.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:42
Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 250 binden fazla insan öldü.
Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 250 binden fazla insan öldü. Ancak bazı ülkelerde artık normalleşme süreci de başladı. 3 milyon 600 bin kişiye bulaştı.250 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünya salgınla mücadele ediyor. Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı yaşayan ülkeler:
ABD
İTALYA
İNGİLTERE
İSPANYA
FRANSA
BELÇİKA
BREZİLYA
ALMANYA
İRAN
HOLLANDA
ÇİN
Son 24 saatte salgın nedeniyle Fransa'da 306, İngiltere'de 288, İtalya'da 195, İspanya'da 164 ve İran'da 74 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadete ara verilen camiler 9 Mayıs tarihinden itibaren yeniden açılacak.
Öte yandan Avrupa Birliği de çeşitli ülkelerin desteğiyle virüs aşısı için 7 milyar 400 milyon euro bağış topladı.
(İHA)
Kaynak: İHA