Dünyada "2020'de en işlek havalimanı" Çin'in Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyada "2020'de en işlek havalimanı" Çin'in Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı oldu

Dünyada '2020'de en işlek havalimanı' Çin'in Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı oldu
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dünyada 2020'de en yoğun 10 havalimanından 7'si Çin'den çıkarken, birinci sırayı Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı aldı.

Dünyada 2020'de en yoğun 10 havalimanından 7'si Çin'den çıkarken, birinci sırayı Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı aldı.

Uluslararası Havalimanı Konseyinden (AIC) yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava trafiğine etkisine ilişkin paylaştığı verilere göre, geçen yıl dünyanın en işlek havalimanı Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı oldu.

İlk 10'da Çin'den 7 havalimanı, ABD'den 3 havalimanı yer aldı.

"Son 20 yılın en yoğun havalimanı" olarak kayıtlara geçen Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı ise 2020'de ikinci sıraya geriledi.

İlk 10'da yer alan uluslararası havalimanları ve hizmet verdikleri yolcu sayısı şu şekilde:

"Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı 43,8 milyon yolcu

Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı 42,9 milyon yolcu

Çıngdu Şuangliu Uluslararası Havalimanı 40,7 milyon yolcu

Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı 39,4 milyon yolcu

Şıncın Uluslararası Havalimanı 37,9 milyon yolcu

Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı 34,5 milyon yolcu

Denver Uluslararası Havalimanı 33,7 milyon yolcu

Kunming Çangşui Uluslararası Havalimanı 33 milyon yolcu

Şanghay Hongçiao Uluslararası Havalimanı 31,2 milyon yolcu,

Şian Şianyang Uluslararası Havalimanı 31,1 milyon yolcu."

AIC'nin verilerine göre, bu havalimanlarının 2020'deki yolcu sayısı salgının etkisiyle 2019'a göre yüzde 31 ila yüzde 65 oranında azaldı.

2019'da en işlek havalimanı seçilen Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı o yıl 110 milyon yolcu taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünyada "2020'de en işlek havalimanı" Çin'in Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:18:55. #1.16#

title