Dünyada "2020'de en işlek havalimanı" Çin'in Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı oldu

Dünyada 2020'de en yoğun 10 havalimanından 7'si Çin'den çıkarken, birinci sırayı Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı aldı.

Dünyada 2020'de en yoğun 10 havalimanından 7'si Çin'den çıkarken, birinci sırayı Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı aldı.

Uluslararası Havalimanı Konseyinden (AIC) yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava trafiğine etkisine ilişkin paylaştığı verilere göre, geçen yıl dünyanın en işlek havalimanı Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı oldu.

İlk 10'da Çin'den 7 havalimanı, ABD'den 3 havalimanı yer aldı.

"Son 20 yılın en yoğun havalimanı" olarak kayıtlara geçen Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı ise 2020'de ikinci sıraya geriledi.

İlk 10'da yer alan uluslararası havalimanları ve hizmet verdikleri yolcu sayısı şu şekilde:

"Guangcou Baiyün Uluslararası Havalimanı 43,8 milyon yolcu

Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı 42,9 milyon yolcu

Çıngdu Şuangliu Uluslararası Havalimanı 40,7 milyon yolcu

Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı 39,4 milyon yolcu

Şıncın Uluslararası Havalimanı 37,9 milyon yolcu

Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı 34,5 milyon yolcu

Denver Uluslararası Havalimanı 33,7 milyon yolcu

Kunming Çangşui Uluslararası Havalimanı 33 milyon yolcu

Şanghay Hongçiao Uluslararası Havalimanı 31,2 milyon yolcu,

Şian Şianyang Uluslararası Havalimanı 31,1 milyon yolcu."

AIC'nin verilerine göre, bu havalimanlarının 2020'deki yolcu sayısı salgının etkisiyle 2019'a göre yüzde 31 ila yüzde 65 oranında azaldı.

2019'da en işlek havalimanı seçilen Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı o yıl 110 milyon yolcu taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı