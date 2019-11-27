Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11

Dünya genelinde kara mayınları nedeniyle hayatını kaybeden veya sakat kalanların sayısının 2013 yılına göre neredeyse ikiye katlandığı belirtildi.



Kara Mayınlarını İzleme Örgütü raporuna göre 2018 yılında 6 bin 897 kişi, kara mayını patlaması yüzünden ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. Euronews.com'da Görüntüle