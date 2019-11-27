Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu
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Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu

Kara Mayınlarını İzleme Örgütü raporuna göre 2018 yılında 6 bin 897 kişi, kara mayını patlaması yüzünden ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı.

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11
Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu

Dünya genelinde kara mayınları nedeniyle hayatını kaybeden veya sakat kalanların sayısının 2013 yılına göre neredeyse ikiye katlandığı belirtildi.


Kara Mayınlarını İzleme Örgütü raporuna göre 2018 yılında 6 bin 897 kişi, kara mayını patlaması yüzünden ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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