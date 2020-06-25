Dünyada 2018'de 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadı
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Dünyada 2018'de 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadı

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte uyuşturucu madde kullanımındaki artışa dikkati çekerek, 2018'de 35,6 milyon kişinin uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadığını bildirdi.

25.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:51

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte uyuşturucu madde kullanımındaki artışa dikkati çekerek, 2018'de 35,6 milyon kişinin uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadığını bildirdi.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "2020 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda 2009-2018 yıllarında uyuşturucu kullanımının yüzde 28 arttığı, buna bağlı rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyen insanların sayısında da ciddi artış gözlemlendiği uyarısı yapıldı.

Raporda, 2018'de 35 milyon 600 bin kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

Dünya genelinde 2018'de 269 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, bu rakamın, dünyadaki 15-64 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 5,3'ne tekabül ettiği kaydedildi.

Raporda uyuşturucu pazarının her geçen gün genişlediğine, psikoaktif maddelerin çeşitliliğindeki artışa dikkat çekilerek, 2018'de dünya genelinde 541 farklı psikoaktif madde kullanıldığı vurgulandı.

AIDS, hepatit C virüsü taşıyorlar

Raporda, 2018'de 2 milyon kişinin esrar, 58 milyon kişinin opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 27 milyon kişinin amfetaminler ve reçeteli uyarıcılar, 21 milyon kişinin ekstazi ve 19 milyon kişinin kokain kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda uyuşturucu kullanımının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarına da yer verildi.

2018'de 11,3 milyon kişinin uyuşturucu enjekte ettiği belirtilen raporda, bunların 1 milyondan fazlasının HIV, 5 milyon 500 bininin ise hepatit C virüsü taşıdığına işaret edildi.

Raporda ayrıca, uyuşturucu kullanan kişilerin bağışıklık sistemlerinin zayıflığı nedeniyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha çok etkilenebileceği uyarısına da yer verildi.

Söz konusu dönemde 15 ile 64 yaş arası küresel nüfusun yüzde 3,9'unun esrar kullandığı belirtilen raporda, özellikle Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Batı ve Orta Afrika'da bu maddenin kullanımının küresel ortalamanın oldukça üzerinde olduğu ifade edildi.

Yasa dışı afyon üretimindeki artışa dikkat çekildi

Raporda dünya genelinde 2018'de bin 723 ton kokain üretildiği, aynı yıl güvenlik güçleri tarafından bin 311 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Küresel afyon üretimindeki artışa da dikkat çekilen raporda, 2018'de 7 bin 620 ton yasa dışı afyon üretildiği, bunun büyük bir çoğunluğunun Afganistan'da yapıldığı kaydedildi.

En tehlikeli sentetik uyuşturucu sınıfında yer alan ve çeşitli türleri bulunan opioid maddesini 15 ile 64 yaş arası küresel nüfusun yüzde 1,2'sinin kullandığı rapor edildi.

Bir başka sentetik opioid türü olan "tramadol" ise Batı, Orta ve Kuzey Afrika'da ciddi hastalıklara yol açarken, 2017'de 125, 2018'de ise 32 bin ton tramadol ele geçirildi.

12-17 yaş grubunda madde kullanımına yönelme riskleri çok yüksek

Dünyada yaklaşık 13 milyon gencin esrar kullandığı, özellikle 15-16 yaş grubu 11,6 milyon öğrencinin bu uyuşturucudan aldığı bildirilen raporda, 12-17 yaş grubunda madde kullanımına yönelme risklerinin çok yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Küresel uyuşturucu sorunuyla ortak mücadele çağrısı

UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde uyuşturucu çeşitliliğindeki artış ve bunun yaygınlaşmasına yol açan nedenlere değindi.

Waly, uyuşturucunun özellikle gelişmekte olan toplumlarda yaygınlaştığına dikkati çekerek, son 10 yılda artan nüfus ve hızlı şehirleşmenin etkisiyle madde kullanımında yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığını belirtti.

Dünyada 7 kişiden 1'i tedavi görebiliyor

Waly, dünya genelinde yalnız 7 kişiden birinin uyuşturucunun neden olduğu hastalıklara yönelik tedavi imkanı bulabildiğini, mahkum, mülteci gibi grupların tedavi alanında ayrımcılığa maruz kaldığını anlattı.

Küresel uyuşturucu problemine karşı ülkelere birlikte hareket etme çağrısında bulunan Waly, gelişmekte olan ülkelerin uyuşturucu sorununa ilişkin yardıma ihtiyaç duyduğunu, özellikle Kovid-19 sürecinde bu durumun daha da belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkacağını kaydetti.

Waly, uyuşturucu ile mücadelede bütün ülkelerin sorumluluğu paylaşması gerektiğini vurgulayarak, "Toplumlarımız, yasa dışı uyuşturucunun neden olduğu tehditleri ihmal etme ve insanları geride bırakma riskiyle karşı karşıya kalamaz." uyarısı yaptı.

Dünyada 2018'de 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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