SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek - Spor
Koronavirüs, Erciyes, İtalya, Spor

Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek

- Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek İtalya Koronavirüs nedeniyle turnuvaya katılamayacak Erciyes A.

11.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:03
Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek

- Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek

İtalya Koronavirüs nedeniyle turnuvaya katılamayacak

Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

"Ülkemizde virüs konusunda gerekli tedbirler alındığı için turnuvamızın iptal olması söz konusu değil"

KAYSERİ - Kış Turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, bu sene 4.'sü gerçekleşecek olan Snowvoley Kar Voleybolu Dünya Kupası Turnuvası'na dünyada 2 ülkeden biri olarak ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek turnuvaya İtalya koronavirüs sebebi ile karantinada olduğu için katılamayacak.

12 Mart'ta başlayacak turnuvaya 11 ülkeden 17 erkek ve 14 kadın takımı olmak üzere 124 sporcu katılacak. Turnuvanın Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kar Voleybolu Teknik Delegesi Dirk Decher, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ve Kar Voleybolu Mili Takım Oyuncusu Bahanur Gökalp katıldı.

Turnuvanın dünyada 2 ülkede olacağını ve birinin de Türkiye olduğunu söyleyen Murat Cahit Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları sayesinde, Erciyes artık uluslararası bir spor arenası, global spor merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. 2015 yılında başladığımız ilk uluslararası aktiviteler Türkiye'de ilkleri oluşturdu ve Avrupa kupaları gerek kayak ve snowboard branşlarında ve gerekse sporun bütün branşlarında Erciyes'i uluslararası hale getirme çalışmalarımız devam etti. Avrupa kupalarında da daha önceden dünya ile birlikte hareket ederek, Avrupa Voleybol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonumuzun liderliğinde plajlardan artık dağlara taşınan voleybol çeşidi olarak Snowvoley Kar Voleybolu Avrupa kupalarını yaptık. Burada elde ettiğimiz başarı ile Türkiye'de bu sporları halk tabanına yaymak gibi bir kaygıyla Dünya Voleybol Federasyonu FIBB ile 3 yılığına Erciyes'te Dünya Kar Voleybolu Kupası yapmak üzere bir protokol imzaladık. Bu yıl Türkiye'de ilk defa 12-15 Mart arasında Kar Voleybolu Dünya Kupası gerçekleştireceğiz. Tüm dünyadan kadın ve erkek takımlarımız gelecek ve Erciyes yine güzel bir sportif organizasyona ev sahipliği yapacak. Kar Voleybolu Dünya Kupası bu sene 2 dünyada yerde yapılacak. İlkini biz yapıyoruz ve ikincisi de 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin'de yapılacak" dedi.

Cıngı, koronavirüs nedeniyle sadece İtalya takımlarının gelemediğini, onun dışında bir iptal kararı olmadığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öncelikle tüm dünya insanlığına geçmiş olsun dememiz lazım. Ülkemiz şu an çok iyi bir durumda fakat bu muhteşem organizasyonu iptal etmek için yeterli bir sebep ve risk görünmüyor şu anda. Yalnızca İtalya müracaat etmişti daha sonra da onlar iptal ettiler. İtalyan kadın ve erkek takımı bu turnuvaya katılmayacak. Onun dışında hükümetimiz ve devletimiz gerekli kontrolleri yapıyor gerekli yerlerde. Erciyes havası zannediyorum ki koronavirüs için en tehlikeli alandır. Dolayısıyla bir risk söz konusu değil. Tüm dünyadan sporcularımız gelmeye başladılar."

Kar Voleybolu Mili Takım Oyuncusu Bahanur Gökalp ise, "Geçen sene Avrupa Turnuvası'nda yine buradaydık ve gümüş madalya ile kapattık. Bu seneki hedefimiz dünya turu olması dolayısıyla daha büyük final oynamak. Kayseri'deki organizasyon bizi her zaman çok mutlu etti. Organizasyon her zaman çok iyi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Yarışacak bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Spor
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı Spor
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Spor
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Spor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi
Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sadi Konuk Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Podolski Berkay Şahin Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 21:05:22. #1.15#