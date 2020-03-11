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Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Spor

Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek

Kış Turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, bu sene 4.'sü gerçekleşecek olan Snowvoley Kar Voleybolu Dünya Kupası Turnuvası'na dünyada 2 ülkeden biri olarak ev sahipliği yapacak.

11.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:43
Dünyada 2 yerde yapılacak Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes'te düzenlenecek

Kış Turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, bu sene 4.'sü gerçekleşecek olan Snowvoley Kar Voleybolu Dünya Kupası Turnuvası'na dünyada 2 ülkeden biri olarak ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek turnuvaya İtalya koronavirüs sebebi ile karantinada olduğu için katılamayacak.


12 Mart'ta başlayacak turnuvaya 11 ülkeden 17 erkek ve 14 kadın takımı olmak üzere 124 sporcu katılacak. Turnuvanın Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kar Voleybolu Teknik Delegesi Dirk Decher, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ve Kar Voleybolu Mili Takım Oyuncusu Bahanur Gökalp katıldı.


Turnuvanın dünyada 2 ülkede olacağını ve birinin de Türkiye olduğunu söyleyen Murat Cahit Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları sayesinde, Erciyes artık uluslararası bir spor arenası, global spor merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. 2015 yılında başladığımız ilk uluslararası aktiviteler Türkiye'de ilkleri oluşturdu ve Avrupa kupaları gerek kayak ve snowboard branşlarında ve gerekse sporun bütün branşlarında Erciyes'i uluslararası hale getirme çalışmalarımız devam etti. Avrupa kupalarında da daha önceden dünya ile birlikte hareket ederek, Avrupa Voleybol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonumuzun liderliğinde plajlardan artık dağlara taşınan voleybol çeşidi olarak Snowvoley Kar Voleybolu Avrupa kupalarını yaptık. Burada elde ettiğimiz başarı ile Türkiye'de bu sporları halk tabanına yaymak gibi bir kaygıyla Dünya Voleybol Federasyonu FIBB ile 3 yılığına Erciyes'te Dünya Kar Voleybolu Kupası yapmak üzere bir protokol imzaladık. Bu yıl Türkiye'de ilk defa 12-15 Mart arasında Kar Voleybolu Dünya Kupası gerçekleştireceğiz. Tüm dünyadan kadın ve erkek takımlarımız gelecek ve Erciyes yine güzel bir sportif organizasyona ev sahipliği yapacak. Kar Voleybolu Dünya Kupası bu sene 2 dünyada yerde yapılacak. İlkini biz yapıyoruz ve ikincisi de 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin'de yapılacak" dedi.


Cıngı, koronavirüs nedeniyle sadece İtalya takımlarının gelemediğini, onun dışında bir iptal kararı olmadığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:


"Öncelikle tüm dünya insanlığına geçmiş olsun dememiz lazım. Ülkemiz şu an çok iyi bir durumda fakat bu muhteşem organizasyonu iptal etmek için yeterli bir sebep ve risk görünmüyor şu anda. Yalnızca İtalya müracaat etmişti daha sonra da onlar iptal ettiler. İtalyan kadın ve erkek takımı bu turnuvaya katılmayacak. Onun dışında hükümetimiz ve devletimiz gerekli kontrolleri yapıyor gerekli yerlerde. Erciyes havası zannediyorum ki koronavirüs için en tehlikeli alandır. Dolayısıyla bir risk söz konusu değil. Tüm dünyadan sporcularımız gelmeye başladılar."


Kar Voleybolu Mili Takım Oyuncusu Bahanur Gökalp ise, "Geçen sene Avrupa Turnuvası'nda yine buradaydık ve gümüş madalya ile kapattık. Bu seneki hedefimiz dünya turu olması dolayısıyla daha büyük final oynamak. Kayseri'deki organizasyon bizi her zaman çok mutlu etti. Organizasyon her zaman çok iyi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Yarışacak bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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