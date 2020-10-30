Dünyada 2 milyondan fazla çocuk hava kirliliğinden ölüyor
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Dünyada 2 milyondan fazla çocuk hava kirliliğinden ölüyor

30.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:36
Dünyada 2 milyondan fazla çocuk hava kirliliğinden ölüyor

Dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun beş yaşına gelmeden çevre kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun beş yaşına gelmeden çevre kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çocuklara yardım örgütü Terre des Hommes'un Almanya temsilciliği tarafından yapılan bir araştırmada, dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun beş yaşına gelmeden çevre kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Araştırmada çocukların sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiği de belirtildi. Araştırmada çocukların vücutlarında birbirinden farklı plastik maddeler tespit edildiği de vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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