Dünyada 1,5 milyar kişi İngilizce konuşuyor

26.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:26

Canada Schools Türkiye Direktörü Ayşen Karşit, İngilizce konuşmanın hayatı kolaylaştırdığını ve dünyada yaklaşık 1.5 milyar insanın ortalama düzeyde İngilizce konuştuğunu kaydederek, "Öğrencilerimizin kasım ayında tepkilerini İngilizce vermelerini, mart ayında ise çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bunun en önemli nedeni dil metadolojimiz olan ENL. Bu süreçte Türkçe düşünmeden öğrendiği dile göre tepki verebiliyorlar. Bunu da yapabilmelerinin en büyük sebebi okulda yarattığımız ortam." ifadelerini kullandı.

Karşit yaptığı yazılı açıklamada, yabancı ebeveynlerin çocukları için okul ararken kendi anadillerinde eğitim alabileceği okulları tercih ettiğini belirterek, "Yabancı veliler çocuklarına anadillerinde eğitim aldıramıyorsa, en azından İngilizce eğitim veren ve uluslararası akredite olmuş bir okula göndermeyi istiyorlar. Biz okul olarak Kanada tarafından akredite edildik. Aynı zamanda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız. Tüm bunarın yanı sıra Kanada'nın istikrarlı başarı grafiği diğer ülkelere akredite olan okullardan bizi ayıran en büyük özellik. Bu nedenle eğitimlerimiz Kanada müfredatına göre veriliyor. Kanadalılar birçok ülkeyi inceledikten sonra 8 yılda bu müfredatı oluşturmuşlar. Oluşturulan bu müfredat diğerlerine göre en güncel olanı. Tüm dünyada en çok tercih edilen müfredat Kanada'ya ait." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı dil öğretiminde metotların önemini vurgulayan Karşit şunları kaydetti:

"Dil öğreniminde öğrencinin yabancı dile maruz bırakılma saati ölçülüyor. İkinci ölçülen şey de öğrendiği dili kültürel olarak kullanabilmesi gerektiği. Dolayısıyla bulunulan ortamda o yabancı dili konuşanların olması gerekiyor. Fakat çocuğa yabancı dil öğretebilmek için birden fazla metod bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 'English as a second language' (ESL), bir tanesi English as a foreign language (EFL), bir tanesi English as an additional language (EAL) gibi. Ancak Kanadalı eğitimciler ülkemize geldiğinde İngilizce dil eğitimini ESL değil ENL yani English as a new language olarak öğretmeye karar verdiler. Okulumuza gelen öğrencilerin kasım ayında tepkilerini İngilizce vermelerini, mart ayında ise çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bunun en önemli nedeni dil metadolojimiz olan ENL. Çocuklarımız Türkçe düşünmeden hangi dili öğrendiyse o dile göre tepki verebiliyorlar. Bunu da yapabilmesinin en büyük sebebi okulda yarattığımız ortam.

Buradaki öğretmenlerimizin hepsi sertifikalı ve tecrübesi olan eğitimciler. Burada öğretebilme metadolojisi çok önemli. Bilginin karşıya aktarımı çok önemli. Bunun için sadece kitaplar değil, aktiviteler, kültürel oyunlarla beraber desteklenmesi, bunun da ölçülmesi gerekli. Ölçmeyi bir kere yapmak bizi yanılgıya düşürür. Bu sebeple öğrencilerimizi sürekli bir değerlendirmeye alıyoruz. Öğrencileri sınıf içinde ve dışarıda gözlemleme yaparak sürekli bir değerledirmeye tabi tutulması fikir oluşturur. Bunun sonucunda öğrenciye nasıl yardımcı olacağınızı görebilirsiniz."

Kaynak: AA