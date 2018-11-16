Dünyaca Ünlü Yıldız Jennifer Lopez, 20 Dakikalık Program İçin 2 Milyon Dolar Kazandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Katar'ın başkenti Doha'da bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Kadın hakları ile ilgili 20 dakika süren soru-cevap programına katılan yıldız, 2 milyon dolar aldı.

20 DAKİKADA 2 MİLYON DOLAR KAZANDI

Şarkıları ve tarzıyla bir çok kadının hayran olduğu yıldız, 20 dakikada 2 milyon dolar kazanarak herkesi şaşırttı. Lopez, programdan sonra hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

MASRAFLAR İÇİN 1 MİLYON DOLAR ALDI

Lopez, dakikada 1 milyon dolar kazandığı programın masrafları için 1 milyon dolar aldı.

YENİ ORGANİZASYONDAN 1,2 MİLYON DOLAR ALACAK

Diğer yandan Lopez'in Katar hava yollarının gelecek hafta Los Angeles'te yapacağı bir organizasyon içinde 1,2 milyon dolar alacağı belirtildi. TMZ dergisi 1,2 milyon doların Katar Airways'in teklifi olduğu ve pazarlığın devam ettiğini söyledi.