Dünyaca Ünlü Yıldız Jennifer Lopez, 20 Dakikalık Program İçin 2 Milyon Dolar Kazandı
Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da bir alışveriş merkezinin açılışına katılan Jennifer Lopez, 2 dakika süren açılış için 20 milyon dolar kazandı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Katar'ın başkenti Doha'da bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Kadın hakları ile ilgili 20 dakika süren soru-cevap programına katılan yıldız, 2 milyon dolar aldı.
20 DAKİKADA 2 MİLYON DOLAR KAZANDI
Şarkıları ve tarzıyla bir çok kadının hayran olduğu yıldız, 20 dakikada 2 milyon dolar kazanarak herkesi şaşırttı. Lopez, programdan sonra hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
MASRAFLAR İÇİN 1 MİLYON DOLAR ALDI
Lopez, dakikada 1 milyon dolar kazandığı programın masrafları için 1 milyon dolar aldı.
YENİ ORGANİZASYONDAN 1,2 MİLYON DOLAR ALACAK
Diğer yandan Lopez'in Katar hava yollarının gelecek hafta Los Angeles'te yapacağı bir organizasyon içinde 1,2 milyon dolar alacağı belirtildi. TMZ dergisi 1,2 milyon doların Katar Airways'in teklifi olduğu ve pazarlığın devam ettiğini söyledi.
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ARAPLAR KADINLARIN DEĞERİNİ BİLİR... BEN BOŞUNA ARAP HAYRANI DEĞİLİM. ARAP KOCAMDA BENİM DEĞERİMİ BİLİR VE BENİ DİĞER EŞLERİNDEN DAHA ÇOK SEVER.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırARAP: Bravo ASLI1 Yayından Kaldır
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oğlum adam gibi başlık atın lan 2 dakikaklık açılış için 20 milyon dolar yazmışsınız yazının başında düzgün yapın lan işiniziCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BAKIN HAYRANI OLDUĞUNUZ ARAPLAR SİZİN HACI PARALARINI NASIL HARCIYORLAR.Cevap Yaz 8 6 Yayından KaldırASLI: KATAR ARAP DEĞİL Mİ? ARABIN ARABTAN ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTURTüm 19 yorumu okumak için tıklayın1 4 Yayından Kaldır