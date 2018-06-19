Dünyaca Ünlü Yıldız Adele, Fabrika Satış Mağazasında Alışveriş Yaptı

Müzik sektöründeki başarısıyla adından söz ettiren ve en zengin İngiliz şarkıcılar listesinde yer alan Adele, fabrika satış mağazasından alışveriş yaptı.

22 POUNDLUK ETEK GİYİYOR

Mağazanın alt katında kendisi için alışveriş yapan şarkıcı, daha sonra üst kata çıkarak çocuk katından alışveriş yaptı. Adale'nin üzerine giydiği eteğin 22 pound olduğu belirtildi.

140,000 POUND

Çıktığı son dünya turnesinde yaklaşık 140,000 pound değerinde bileti satılan Adale'yi mağaza içinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.