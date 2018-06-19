Dünyaca Ünlü Yıldız Adele, Fabrika Satış Mağazasında Alışveriş Yaptı
Britanya'nın 30 yaş altı şarkıcılarının en zengini olan İngiliz şarkıcı Adele, Londra'da ucuz ürünlerin satıldığı bir fabrika satış mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.
Müzik sektöründeki başarısıyla adından söz ettiren ve en zengin İngiliz şarkıcılar listesinde yer alan Adele, fabrika satış mağazasından alışveriş yaptı.
22 POUNDLUK ETEK GİYİYOR
Mağazanın alt katında kendisi için alışveriş yapan şarkıcı, daha sonra üst kata çıkarak çocuk katından alışveriş yaptı. Adale'nin üzerine giydiği eteğin 22 pound olduğu belirtildi.
140,000 POUND
Çıktığı son dünya turnesinde yaklaşık 140,000 pound değerinde bileti satılan Adale'yi mağaza içinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.
YORUMLAR (11)
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Kurnaz işi biliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadın doğru olanı yapıyor zengin olmak israf yapmayı gerektirmezCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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nolmuş da bunu haber yaptınız? e siz alışkınsınız tabi demet akalın gibi asgari ücretin 12 katına kıyafet alan görmemiş ünlülerin haberini yapmayaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Para onun değilmi ister bi eteğe yüzbin pound verir ister 22 pound verir dünyaca ünlü diye gidipte bi mağazadan alışveriş yapmaya hakkı yokmu yaniCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bizdeki sitarlarda avrupa markasi giyinecegim diye dünya para döküyorlar. .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır