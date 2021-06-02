Dünyaca ünlü yapımlar dijital televizyon platformunda
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Dünyaca ünlü yapımlar dijital televizyon platformunda

Dünyaca ünlü yapımlar dijital televizyon platformunda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital televizyon platformu TV+, haziran ayında dünyaca ünlü yapımları yayınlayacağını duyurdu.

Dijital televizyon platformu TV+, haziran ayında dünyaca ünlü yapımları yayınlayacağını duyurdu.

Haziran ayında TV+'ta yayınlanacak filmler arasında 'Tenet', 'Scoob!', 'Jexi', 'The Emoji Movie', 'Sytem Crasher', 'Heroic Losers', 'Life in a Year', 'The Bookshop', 'Going in Style' ve 'Destination Wedding'in yer alacağı belirtildi. 'Darkness: Those Who Kill' ikinci sezon, '11.22.63', 'The Last Ship', 'Power' ve 'iZombie' ise bu ay yayınlanacak diziler arasında.

EN FAZLA İZLEYEN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

Dijital televizyon platformunu mayıs ayında en çok izleyen şehirler de belli oldu. İlk sırada İstanbul yer alırken, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

EN ÇOK ENDGAME İZLENDİ

Platformda mayıs ayında en çok izlenen yapım, dünyanın karşılaştığı en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi anlatan 'Avengers' serisinden 'Endgame' oldu. Endgame'i 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' ve 'Jumanji: Yeni Seviye' takip etti.

Kaşıktan yapılma Forky'nin oyuncak olduğunu asla kabul etmemesini ve yaşadıklarını anlatan 'Oyuncak Hikayesi 4', yıllardır çocukların severek izlediği Şirinler serisinin 'Kayıp Köy' filmi de Mayıs ayında en fazla izlenen filmler arasında yer aldı. 

PLATFORMDA YEMEK TARİFLERİ DE YER ALIYOR

Platformda, haziran ayında dünyaca ünlü birçok yemek programının da ekrana taşıyacağı bildirildi.   

Yerel halktan hayatta kalma becerilerini öğrenmek ve Alaska mutfağını keşfetmek için Alaska'ya giden Gordon Ramsay'in sunduğu program 'Gordon Ramsey ile Rota Dışı', izleyicilerle en iyi ipuçlarını ve tekniklerini paylaşarak, kendi mutfaklarında en güzel tatlıları ve hamur işlerini yaratmaları için onları teşvik eden Martha Stewart'ın programı 'Martha'nın Fırını' ve tüm dünyada ilgiyle izlenen yemek programı 'Masterchef' izleyicilerle buluşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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