25.09.2019 11:47

Dünyaca ünlü Van kedilerine ziyaretçi akını

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk rotası 'Van Kedi Villası' oluyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesindeki kedi villasında koruma altında bulunan dünyaca ünlü Van kedilerini, yaz sezonu boyunca on binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Van YYÜ bünyesindeki havuzlu kedi villası, bölgede oluşan huzur ortamına bağlı olarak artan turistik tur sayısı nedeniyle bu yılın yaz sezonu boyunca turist akınına uğradı. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için kentte gelen turistlerin, ilk rotası ise yine Van kedileri oldu.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin bakımları titizlikle yapılıyor. Nesillerinin devamı için sürekli çalışmaların yapıldığı Van Kedi Villası'nda ziyaretçiler de eksik olmuyor.



"Bilinçlendirme çalışmaları büyük katkı sunuyor"

İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bölgede oluşan huzur ortamına bağlı artan turistik turlarına bağlı olarak kedi ziyaretçi sayılarının arttığını belirtti. Ziyaretçi sayısında her geçen gün artış yaşandığını ifade eden Kaya, "Son yıllarda bu ziyaretçi sayısında ciddi anlamda artış yaşandı. İlimize turistik amacıyla gelen seyahat turlarının artmasına bağlı olarak merkezimize olan ziyaretler giderek artıyor. Diğer taraftan Van kedileriyle ilgili yapılan bilinçlendirme çalışmalarının da buna büyük bir katkısı var. Son dönemde gerek görsel ve yazılı medya gerekse sosyal medya buna katkı sunuyor. Buna paralel olarak ziyaretçi sayımız artıyor" dedi.

Kaya, kedi villasına; hafta içi günlük olarak 500 kişi, hafta sonu ise bin kişinin üzerinde bir ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA