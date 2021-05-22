Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu
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Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da her yıl çok sayıda turist çeken 600 yıllık ulu çınar baharın gelmesiyle birlikte yeşil görünümüne kavuştu.

Bursa'da her yıl çok sayıda turist çeken 600 yıllık ulu çınar baharın gelmesiyle birlikte yeşil görünümüne kavuştu.

Adını Osmanlı Devleti'nin ilk köylerinden biri olan İnkaya köyünden alan 600 yıllık tarihi çınar, muhteşem görünümü ile dünyaca çapında üne sahip. Çapı 3, yüksekliği ise 35 metre olan devasa ağaç, 13 ana kola sahip. Dalların kalınlığı 3-4 metreyi bulan çınar, 9,2 metrelik çevresiyle Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri. İnkaya çınarı, Bursa'ya yolu düşen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği önemli bir yer. Arap turistler bu çınarı görmek için her yıl binlerce kilometre yol kat edip Bursa'ya geliyor. Bahar ayının gelmesiyle birlikte dünyaca ünlü çınar yemyeşil görünüme kavuştu. Yapraklarının büyümesiyle birlikte yemyeşil görünüme kavuşan ulu çınar pandemi yasaklarından sonra çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilecek.

Baharın gelmesiyle birlikte ulu çınarın yemyeşil görünüme kavuştuğunu dile getiren İnkaya köyü sakinleri, "Çınarımız dünyaca meşhur. Her yıl buraya yerli yabancı çok sayıda turist geliyor. Özellikle Arap turistler bu çınarı görmek için buraya akın ediyor. Tarihi çınar yeşil görümüne kavuştu pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte ağırlamayı bekliyor"

Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu
Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu
Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu
Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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