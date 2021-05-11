Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de tam kapanma sessizliği sürüyor
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Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de tam kapanma sessizliği sürüyor

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de tam kapanma sessizliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan dünyaca ünlü Uzungöl, tam kapanma sürecinde ziyaretçilerini ağırlayamadı.

Bölgeyi kaplayan çamlar, yemyeşil bitki örtüsü ve yaban hayatıyla kartpostallık manzaralar oluşturan Uzungöl, Haldizen Vadisi'ndeki şelalelerle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda yabancı turistin konakladığı bölgede, doğa yürüyüşünün ardından göl çevresinde dinlenen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor.

Turizm merkezindeki işletmede hediyelik ürün satışı yapan Mustafa Çakmak, AA muhabirine, geçmiş yıllara göre salgın nedeniyle ziyaretçi sayısında yüzde 80'lik azalma olduğunu belirterek, "Çok az sayıda turist var, onlara da zaman zaman hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayram sonrası tam kapanmanın sona erecek olmasıyla biraz daha hareketlilik bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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