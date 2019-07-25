Dünyaca ünlü turistik turlar yapan big bus otobüsleri Nevşehir'de

Dünyanın en büyük yeraltı kenti için Japonya, Katar ve Çinliler ile görüşüldü

NEVŞEHİR - Dünyada sadece belirli şehirlerde bulunan ve turistik geziler düzenleyen Big Buss otobüsleri Kapadokya'da da hizmet vermeye başlıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın sayılı şehirlerinde hizmet veren ve turistler için turistlik geziler düzenleyen Big Bus otobüsler Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın girişimleri sonrasında hizmet vermeye başlıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Dünyada sadece önemli turizm şehirlerinde gerçekleşen bir aktiviteyi Nevşehir'e kazandırıyoruz. Üstü açık bu otobüslerle düzenlenecek turlar için ciddi manada bir gayret sarf ettik ve sonuçta bölgemize getirmeye ikna ettik dedi. Belediye Başkanı Arı, "Dünyada sadece önemli turizm şehirlerinde gerçekleşen bir aktiviteyi Nevşehir'e kazandırıyoruz. Üstü açık bu otobüslerle düzenlenecek turlar için ciddi manada bir gayret sarf ettik ve sonuçta bölgemize getirmeye ikna ettik. Geçtiğimiz hafta ihalesi tamamlandı.12 tane duraktan oluşuyor. 45 dakika arayla otobüsler kalkacak. Örneğin turistin bindiği otobüs Göreme'deki durakta durdu ve turist orada indi. 45 dakika sonra aynı bileti ile bir sonraki gelen otobüse binebilecek. Otobüsün tur güzergahındaki 12 duraktan bir tanesi Nevşehir'de. Ayrıca otobüslerin hareket merkezi de yine Nevşehir'de olacak. Bu sayede bölgeye bireysel olarak gelen turistlerin şehir merkezimize gelmesi sağlanacak ve ciddi bir finans kaynağı oluşacak." dedi.

Dünyanın herhangi bir kentinde bu otobüslere binmek isteyenlerin tek bir internet sitesinden bilet alabildiklerini ve bu sitede bundan böyle Nevşehir-Kapadokya isminin de yer alacağını kaydeden Arı, "Kapadokya veya başka bir bölgede big buss için bilet almak amacıyla siteye girecekler ve bu sitede şehrimizi de görecek. Bu bize önemli bir tanıtım katkısı sağlayacak. Ciddi bir reklam ve tanıtım yüzümüz olacak" şeklinde konuştu.

"Kale turizmi için Japonya, Katar ve Çin'den yatırımcılarla görüşüldü"

Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan ve dünyanın en büyük yeraltı kenti olma özelliğine sahip olan yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için Japonya, Katar ve Çin'den bir çok yatırımcı ile görüştüklerini ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı buranın da kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Arı, "Bu alanın turizme açılması ile birlikte big buss ile Nevşehir il merkezine gelecek olan turistlerin şehir merkezi ile birlikte kale etrafını gezebileceklerini kaydeden Arı, "Bu şehrin istihdam olanaklarının arttırılması için kale bölgesinin turizme açılması yönünde önemli çalışmalar yaptık. Bunla ilgili bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bunun için Katar, Çin ve Japonya'dan yatırımcılarla görüşüyoruz. Birçoğu şehrimize gelerek incelemelerde bulundu ve Ankara'da ve İstanbul'da bunla ilgili çeşitli toplantılara katıldık. Diğer yandan da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kısa sürede bu çalışmalar tamamlanacak. Ayrıca hafta sonu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı şehrimize gelecek ve incelemelerde bulunacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA