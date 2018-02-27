Dünyaca Ünlü Sprinter Usain Bolt, Güney Afrika Takımıyla Anlaştı

Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, futbolculuk kariyerine başlayarak Güney Afrika Ligi'nin lideri Mamelodi Sundowns'a transfer oldu.

Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşan Usain Bot, "Sürpriz bir futbol kulübüyle sözleşme imzaladım. Hangisi olduğunu Salı günü öğreneceksiniz" açıklamasını yapmıştı. Paylaşımdan saatler sonra transferi açıklayan Güney Afrika kulübü Mamelodi Sundowns, Usain Bolt'u kadrosuna kattığını duyurdu.

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Güney Afrika'da geride kalan 22 haftada 12 galibiyet alan Sundows, toplamda elde ettiği 40 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. En yakın rakibi Orlando Pirates'in 4 puan önünde bulunan Sundows, Usain Bolt transferiyle adını tüm dünyaya yaydı.

Manchester United taraftarı olan Usain Bolt, Borussia Dortmund ile deneme idmanlarına çıkmaya yaklaşmış ancak amacına ulaşamamıştı. Jamaikalı atletin en büyük hayalinin Manchester United'da forma giymek olduğu biliniyor. 31 yaşındaki Bolt, atletimizmde 100 ve 200 metre yarışlarındaki dünya rekorunun sahibi durumunda.

(Futbol Arena)