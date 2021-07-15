Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor
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Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor

Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula yarışlarının formaları Ordu'da üretiliyor.

Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula yarışlarının formaları Ordu'da üretiliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil firmaları dünya çapında markalı ürünlere üretim yapıyor. Özellikle dünyaca tanınan Borussia Dortmund, Manchester United, Türkiye'de ise Fenerbahçe'nin saha dışında giyeceği formaları ve Formula 1 yarışlarının sponsor firmaları ile Japonya Formula Grand Pix yarışlarının formaları Fatsa ilçesinde üretiliyor.

Tekstil firmalarını ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dünyaca ünlü markaların Ordu'da üretiliyor olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Güler, "Mükemmel bir ortam gördüm. Fatsa gerçek anlamda bir sanayi bölgesi olmuş. Standartlara ve kaliteye uygun bir şekilde üretim yapılıyor. Ben iftihar ettim ve gelecek için ümitlendim" dedi. - ORDU

Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor
Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor
Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor
Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu'da üretiliyor - Haberler Ekonomi
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