Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır'a çıkarma

Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları Gastroway programı kapsamında geldikleri Diyarbakır'da kentin yöresel yemeklerine hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi ile Diyarbakır Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarlarının katıldığı Gastroway programı düzenlendi. Programa katılan dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları Diyarbakır'ı karış karış gezerek yakından tanıdı. Gastroway - Mezopotamya Gastronomi Turu organizasyonu ile Diyarbakır'a gelen Gastroway "The Best 50 Restaurants of the World" listesinde yer alan ünlü şefler ile yurtdışından gelen gazeteciler şehri gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Gastroway - Mezopotamya Gastronomi Turu, Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yurtdışından 21 kişilik ünlü şefler ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Diyarbakır'da tarihi yerel restoranlarından tatmaya başlayan grup daha sonra tarihi mekanlarını da ziyaret etti. İlk durakları olan tarihi Sur ilçesinde kahvaltı yapan gurup daha sonra kadayıfın yapımını fabrikasında aşama aşma izledi. Ardından bir restoranda geçen davetliler, tarihi yemekleri tattı.

Türkiye dünyaya tanıtılacak

Gastromasa organizatörü Gökmen Sözen yaptıkları organizasyon sayesinde Türkiye'nin dünyaya tanıtılacağını söyledi. Sözen, "Buraya gelmemizin sebebi, dünyaca ünlü şefler ve yazarlar Türkiye'nin en değerli topraklarından biri olan Mezopotamya destinasyonlarından biri olan Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı tanımaları fikirler vermeleri ve fikirler almaları son olarak da bunları tanıtmaları amaçlı buradayız. Biz burada tarih, doğa, yemek ve tarımsal ürünleri tadıyoruz, izliyoruz ve bunları dünyaya tanıtmak için misyon izliyoruz. Son durağımız Türkiye'nin Paris'i Diyarbakır onun için bende dünyaca ünlü şefleri getirdim. Buradaki lezzetleri tadacak ve tarihi yerleri gezecekler. Hem ülkelerine anlatacaklar hem de gıda ürünleri varsa ihracata destek olur mu diye bakacağız. Gastronomi yazarlarımızda var, bunlarda gördüklerini ve tattıklarını gazete ve dergilerinde yazıp Türkiye'yi tanıtacaklar" dedi.

"Meze ve patlıcan dolmasını çok beğendim"

Dünyanın en iyi et şeflerinden Brezilyalı Andre Lima de luca ise gezdikleri şehirlerde bütün yemek çeşitlerini çok beğendiğini fakat en çok sevdiği yemeğin meze ve patlıcan dolması olduğunu kaydetti. Luca, "Mezopotamya'ya gelmek ve buradaki tarihi, kültürü görmek bölgenin yemek gastronomisini tatmak benim için inanılmaz tecrübe oldu. Yemekle ilgili herkesin buraya gelmesini davet ediyorum ve herkesin kendine katkıda bulunacağı bir kültür var burada. Özellikle mezelere bayılıyorum, aynı zamanda tahin, yoğurt ve cevizli mezelerini ve patlıcan dolmasını çok beğendim. Seçmek çok zor çünkü hepsi çok güzeldi" diye konuştu. - DİYARBAKIR

