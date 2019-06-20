Dünyaca ünlü şefler Mardin'de

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edip, yöresel mutfağını tanıma imkanı buldu.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki programlarının ardından kente gelen ve aralarında Michelin yıldızlı şeflerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik kenti ile diğer tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Taşların dantel gibi işlendiği tarihi yapıları inceleyen ve yörenin kültürü hakkında bilgi alan konuklar, tarihi yapılar ile yöresel ürünlerin bol bol fotoğrafını çekti.

Daha sonra kent merkezine dönen gruptakiler, Mardin Müzesi desteğiyle açılan Leyli Restoran'da Mardin'in birbirinden lezzetli tatlarını tanıma fırsatı yakaladı.

Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Ege'de yaptıkları lezzet turunu, şimdi de Mezopotamya'ya düzenlediklerini söyledi.

Bölge gastronomisinin önemine dikkat çeken Sözen, "Mezopotamya'ya gastronomi şehri Gaziantep'ten başladık, ardından tarihi ile güçlü Şanlıurfa ve şimdi de mistik güzellikleri, tarihi ile çok önemli bir şehir olan Mardin ile devam ediyoruz." dedi.

Sözen, turun yarın Diyarbakır gezisi ile devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ünlü şeflerden Oscar Calleja da her şeyin çok güzel geçtiğini kaydetti.

Çok farklı kültürlerin bir araya geldiği bölgede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Calleja, şöyle dedi:

"Mezopotamya bölgesini ve buradaki kültürü incelemek benim için çok ilginç bir tecrübe oldu. Benim mesleğime ilgi duyan herkesi buraya gelemeye davet ediyorum. Bizim orada tortella çok yaygın kullanılır. Burada da lavaş ekmeği çok benziyor."

Kaynak: AA