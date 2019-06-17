Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te

DÜNYANIN en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Gaziantep'e geldi.

Aralarında yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, şehrin farklı noktalarındaki mekanlarda yöresel lezzetlerin yapılışını izledi. Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, yapılan tur sayesinde bölgelerin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, ilerleyen süreçte de mutfakta kullanılan sarımsak, sumak ve Antep fıstığı gibi malzemelerin ihracatı konusunda da gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Sözen, organizasyon sayesinde Türk tarihinin, yemeklerinin ve mutfağının tanıtılma olanağı bulunduğunu ifade ederek, "Organizasyonun bu seneki ayağı, Güneydoğu Anadolu'yu kapsıyor. Bu yüzden de ilk durağımız Gaziantep. Çünkü burada çok güzel bir mutfak var ve çok kıymetli bir mutfak malzemesi var. Antep fıstığı ve sumak sadece bunlardan bir kaçı. Bölgeyi tanıtarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Kaynak: DHA

- Gaziantep