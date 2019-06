Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde başlatılan gastronomiye yönelik çalışmalar, ulusal ve uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Bu yıl ikincisi organize edilen Türkiye'deki tarihi ve kültürel değerleri, dünyaca ünlü yabancı şef, yazar ve gazetecilere tanıtan gastronomi ve turistik seyahat organizasyonu "Gastroway", rotasını Mezopotamya'ya çevirdi. Bu doğrultuda ilk durak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başararak adını tüm Dünya'ya duyuran Gaziantep oldu.

The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan, Michelin yıldızı sahibi şeflerle gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 10 farklı ülkeden 20 kişilik grup, Gaziantep'in mutfağını, kültürünü ve ürünlerini keşfetti. Müzeleri ve dükkanları gezen grup, geleneksel lezzetleri tattı, yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendi, kente özgü el sanatlarını gördü. Baklava, katmer ve bakır üretim tesislerini gezen grup, çalışmaları fotoğrafladı, bilgi aldı.

Gastroway Projesi'nin organizatörü Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen, Gaziantep'in gastronomi şehri olarak turizm için önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Sözen, "10 farklı ülkeden 20 yazar ve şef dünyanın farklı destinasyonlarından kente geldiler. Farklı destinasyonlardan gelmelerinin nedeni, değişik ülkelerden gelen bu kişilerin lezzetlerimizi tatsınlar, geleneksel yemeklerimizi öğrensinler, geleneksel gıda ürünlerimizi ve tarımımızın eşsiz ürünlerini görsünler. Gaziantep, Türkiye'nin en büyük gastronomi etkinliğini düzenleyen ve Dünya'nın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri. Turneye, buradan başlıyoruz çünkü burada baklava var, katmer var, Dünya'nın en iyi fıstığı var, baharatlar var. Geleneksel yemekleri çok kuvvetli. Buradan da Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'a gidilecek. Burada birçok dünyaca ünlü lezzeti ana vatanlarında tadacaklar. Gaziantep deyince akla, biber ve fıstık geliyor ancak tarımda o kadar Araban sarımsağından, kiraza birçok ürün var burada. Gelenler önce lezzetleri tadacaklar. Gaziantep lezzet haricinde bir müzeler şehri. Birçok müze var ve Gazi şehrin tarihini ve kültürünü de öğrenecekler" dedi.

KİMLER KATILDI?

1 Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya, 2 Michelin yıldıza sahip şef Andrea Aprea, Dünya'nın çeşitli lokasyonunda gastronomi etkinliklerine akademisyen ve gastronomik danışman olarak katılan şef Pere Planaguma, 2016'da İspanya'nın "En İyi Pasta Şefi" seçilen şef Joana Artieda, Time Out Budapest, Vilagevo, Radiocafé gibi çeşitli mecrada yazıları yayımlanan Andras Jokuti, Tayland'daki Guides Géo ve Avustralya'da yayımlanan Good Food gibi Dünya'nın farklı ülkelerinde yiyecek, gezi ve kültür yayınlarında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde yazılar yazan Vincent Vorajit Vichit Vadakan, Remy Thomas Havetz, Andre Lıma De Luca, Igor Cubıllo, Oscar Calleja Orallo, Alberto Foyo Raurıch, Hıromı Ohama, Meropı Papadopoulou, Aılın Alexo, Chıa-Meı Chao, Gıulıa Gavagnın, Teresa Cecıkıa Meyer Murelıus, Salvador Garcıa Arbos, Susana Begona Rodrıgo De Jorg ve Mohamad Orfalı katıldı.

Kaynak: Bültenler