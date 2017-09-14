Dünyaca Ünlü Şarkıcı Selena Gomez'e, Arkadaşı Böbreğini Verdi

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, bütün yaz neden fazla göz önünde olmadığını ve işlerini geri plana attığını sonunda açıkladı. Lupus hastası olduğunu söyleyen Gomez, arkadaşının kendisine, böbreğini verdiğini söyledi.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN BÖBREKLERİ ÇALIŞMIYORMUŞ

Genç kuşağın en gözde yıldızlarından Selena Gomez, bugüne kadar gizli tuttuğu bir gerçeği Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi. 25 yaşındaki Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.

EN VEFALI ARKADAŞ!

Selena Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Genç yıldız takipçilerine şöyle seslendi: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum. Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıy akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.