Dünyaca ünlü şarkıcı hamile olduğunu böyle açıkladı Trinidad doğumlu Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Minaj, Instagram hesabından gebe kaldığını gösteren fotoğraflarını paylaşırken, birinin altında "hamile" yazdığı görüldü. Şarkıcı ayrıca bir paylaşımında, "Aşk. Evlilik. Bebek Arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler." ifadesini kullandı. Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti.



Kaynak: Snob Magazin