Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce, Kilise Aldı
Dünyanın en ünlü popçularının başında gelen üç çocuk annesi Beyonca, 1900'lü yıllarda inşa edilen bir kilise satın aldı.
Dünyanın en ünlü pop şarkıcılarından biri olan Beyonce, kilise satın aldığı haberiyle dış basının gündeminde yer aldı. TMZ'nin yaptığı habere göre yıldız, New Orleans'ta yüz yıllık taş bir yapı olan kiliseyi 850 bin dolara satın aldı.
KARDEŞİNİN EVİNE YAKIN KİLİSE SATIN ALDI
Beyonce'nin kilisesinin konumu kardeşi Solange'ın evine yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Bir süredir kullanılmayan eski yapıda, iki oda ve iki banyo bulunuyor. Ünlü yıldızın özellikle neden kilise satın almak istediği ise gizemini koruyor.
İşte Beyonce'nin 850 bin dolarlık kilisesi:
YORUMLAR (10)
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gençliğinda hatıraları coktur normal görmek lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beyionce kesin müslüman olmalı çünkü ilk kıble de müşrikler namazda kıldılar Mekke'de de Ebu cehil namaz kıldı diye kuran yazar bunu açın bi bakın ayrıca turkiyede eylem ve söylemleri din adına laf edenler söylediklerinizin tümü islam dışı dır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kilise yok Cami var görecekler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Diğer dinden olan insanlar camilerimize herturlu saldırı yaparken . ALLAHIMIZA binlerce şükür Olsun ki Müslümanlar dan birkişi dahi kiliselere saldırı yapmamıştır. Buda İslamiyetin hoşgörü dini olduğunun en büyük ispatıdır.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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DİNLE ALDATMAYI ODA ÖGRENMİŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır