Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
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Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi

Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turizm kenti Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki tatilcilere zor anlar yaşattı.

Turizm kenti Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki tatilcilere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar ve yağışa rağmen bazı tatilcilerin denize girmeye devam ettiği görüldü.

Turizm kenti Antalya'da bir kaç gündür devam eden sıcak hava, bugün yerini normal seyrine bıraktı. Rüzgarın etkisiyle çıkan yangınlarla zor anlar yaşayan Antalya'da gün boyu parçalı bulutlu ve yağışlı havaya etkili oldu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyunun 23 derece ölçüldüğü kentte kontrollü normalleşmeyle birlikte kentin sahillerinde de yoğunluk oluşmaya başladı. Yer yer kendini gösteren güneşe rağmen, bazı bölgelerde sağanak yağışta etkisini gösterdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelen tatilciler de yağmur sürprizi ile karşılaştı. Yağmurla birlikte tatilciler apar topar sahili boşalttı. Yağışla birlikte rüzgar da etkisini gösterince vatandaşların şemsiye açması bile kar etmedi. Yağmura aldırış etmeden yüzen ve eğlenenler ise renkli görüntüler oluşturdu. Yağışın ardından bir süre sonra ise güneş kendini gösterdi.

(İsa Akar - Ahmet Serdar Eser/İHA)

Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi
Dünyaca ünlü sahildeki tatilcilere yaz yağmuru sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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