Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
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Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış Önce turistler ile top oynadı, sonra iki Rus turistin topunu dişleri ile keserek patlattı Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tam kapanma kararının 10. gününde yine ıssızlığa teslim oldu.

Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış

Önce turistler ile top oynadı, sonra iki Rus turistin topunu dişleri ile keserek patlattı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tam kapanma kararının 10. gününde yine ıssızlığa teslim oldu. Kilometrelerce uzanan sahilde 2 Rus turist ile önce futbol topu oynayan sokak köpeği bir süre sonra topu dişleri ile keserek turistleri şaşırttı. Köpeğin davranışına anlam veremeyen turistler eğlencelerine topsuz devam etmek zoruna kaldı.

Son haftalarda artan korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde alınan 17 günlük tam kapanmanın 10. gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili seyahat amacıyla ziyarete gelen turistlere kaldı. Vatandaşların kısıtlama dolayısı ile gelmediği sahilde yine ıssızlık hakim oldu. Hava sıcaklığının 35 dereceye deniz suyu sıcaklığının 21 dereceye çıkmasını fırsat bilen turistler ise güzel havanın tadını çıkarmak için sahile koştu. Kilometrelerce uzanan sahildeki turist sayısının elle sayılır sayıda olması şaşkınlık oluşturdu.

Önce oynadı, sonra patlattı

Bazı turistler denize girip yüzerken, bazıları ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Bazılarının ise ağaç diplerinde gölgelendiği görüldü. Öte yandan sahilde turistlere eşlik eden bir köpeğin davranışları ise şaşkınlık oluşturdu. Siyah renkli ve cinsi öğrenilemeyen köpek önce turistler ile futbol topu oynadı. Köpek zaman zaman denize kaçan topun peşinden giderek topu daha da ileri taşıdı. Bunun üzerine turistlerden birisi suya atlayarak köpeğin arkasında yüzüp topun uzağa gitmesine engel oldu. Rusya'dan gelen iki turist ile kumsal da bir süre top oynayan köpek daha sonra topu dişleri ile keserek patlattı. Toplarının patladığını gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler topun kullanılamaz hale gelmesinin ardından eğlencelerine topsuz devam etmek zorunda kaldı.

Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış
Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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