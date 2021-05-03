Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
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Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara

Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 33-34 dereceye kadar çıkınca dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ıssızlaştı.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 33-34 dereceye kadar çıkınca dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ıssızlaştı. Kilometrelerce uzunluktaki sahilde elle sayılır sayıda turistin olması şaşırttı.

Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişiyi ağırlayan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde elle sayılır sayıda turistin olması şaşırttı. Ülke genelinde alınan 17 günlük tam kapanmadan turistler muaf tutulmuştu. Bugün hava sıcaklığının 33-34 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye çıktığı kentte çok az sayıda turistin sahile geldiği görüldü. Kilometrelerce uzunluktaki sahilde bazı turistlerin sıcak havanın tadını çıkararak denize girdiği, bazılarının ise güneşlendiği görüldü. Bazı turistler ise sıcak havada şemsiye açarak oturmayı tercih etti. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşların giremediği sahil şeridindeki parkların da boş olduğu gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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