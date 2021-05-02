Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
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Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde ıssızlık Gelen turist sayısı adeta elle sayıldı Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 33-34 dereceye kadar çıkınca, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili adeta ıssızlaştı.

Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara

Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde ıssızlık

Gelen turist sayısı adeta elle sayıldı

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 33-34 dereceye kadar çıkınca, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili adeta ıssızlaştı. Kilometrelerce uzunlukta bulunan sahilde elle sayılır sayıda turistin olması şaşırttı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili adeta ıssızlaştı. Her yıl yerli ve yabancı olmak üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan sahilde elle sayılır sayıda turistin olması şaşırttı. Ülke genelinde alınan 17 günlük tam kapanmadan turistler muaf tutulmuştu. Bugün hava sıcaklığının 33-34 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye çıktığı kentte çok az sayıda turistin sahile geldiği görüldü. Kilometrelerce uzunlukta bulunan sahilde bazı turistlerin sıcak havanın tadını çıkararak denize girdiği, bazılarının ise güneşlendiği görüldü. Bazı turistler ise sıcak havada şemsiye açarak oturmayı tercih etti. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşların giremediği sahil şeridindeki parkların da boş olduğu gözlendi.

Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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