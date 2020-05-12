Dünyaca ünlü sahilde Kovid-19 sessizliği Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında girişe kapatılan Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, tarihinin en sessiz günlerinden birini daha yaşadı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında girişe kapatılan Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, tarihinin en sessiz günlerinden birini daha yaşadı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve turizmin başkenti olarak anılan Antalya'nın dünyaca bilinen Konyaaltıu plajı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında girişe kapatılırken, belediye ekipleri ise sahildeki peyzaj ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün binlerce kişinin denize girmek, yürüyüş yapmak ya da güneşlenmek için kullandığı sahil, tarihinin en sakin günlerinden birini yaşarken, atlı polis ekipleri ise devriye görevi yaparak sahile girmeye çalışanları uyarıyor.

Kaynak: AA