Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni
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Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni Bir merdiveni resif haline getiren Pempheris'lerin (üçgen balıklar) n hareketleri görsel şölen oluşturdu Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Kızıldeniz orjinli göçmen pempheris(üçgen balıklar) balıklarının bir merdiveni...

Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni

Bir merdiveni resif haline getiren Pempheris'lerin (üçgen balıklar) n hareketleri görsel şölen oluşturdu

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Kızıldeniz orjinli göçmen pempheris(üçgen balıklar) balıklarının bir merdiveni resif haline çevirmeleri görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun kamerasına yansıya görüntüler akvaryumu andırdı.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı sahilindeki eğitim dalışlarına devam etti. İki öğrencisiyle yaklaşık 10 ile 15 metre arasına dalış yapan Gökoğlu'nun su altı kamerasına, birbirinden renkli görüntüler yansıdı. Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelip yerleşen üçgen balığının yuva kurduğu alan Gökoğlu'nca görüntülendi. Merdiveni kendilerine üreme alanı seçen binlerce üçgen balığı kameralara görsel şölen sundu. Merdiven aralarından sürüler halinde hareket eden balıkların görüntüsü akvaryumu andırdı.

"Kızıldeniz'den geçişler devam ediyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun, Konyaaltı Sahili'nde yaklaşık 10 metre civarlarına bir eğitim dalışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kızıldeniz orjinli türlerin Akdeniz'e geçişlerinin devam ettiğini dile getiren Gökoğlu, " Günde 8-9 türün girdiğine dair kaynaklarda bilgi var. Antalya Körfezi'nde yeni türlerle ilgili bir artış yok. İskenderun Körfezi, İsrail, Lübnan Suriye, Mısır kıyılarında yeni türlerin kayıtları var" dedi.

Antalya kıyılarındaki, sokar türleri, barbun, balon, aslan balıklarının Kızıldeniz orjinli olduklarına bilinen örnekleri verdi.

"Görsel şölen sundular"

Su altında çok güzel bir görüntünün kameralarına yansıdığını dile getiren Gökoğlu, "Pempheris, yani mağara yada üçgen balıklar olarak adlandırılan balıkları görüntüledik. Denizin içinde bir merdiveni resif olarak kullanıyorlardı. Çok güzel görüntülerdi ve resiften ayrılmıyorlardı. Bu balıklar genelde karanlık fazla ışık almayan loş ortamlarda yaşarlar. Kolay kolay aydınlık yere çıkmazlar. Merdivenin aralarından zaman zaman dışarı çıkıp bize, görsel şölen sundular. Sanki akvaryumu andırıyordu" diye konuştu.

Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni
Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni
Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni
Dünyaca ünlü sahilde Kızıldeniz'den gelen üçgen balıklarının görsel şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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