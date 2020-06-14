Dünyaca ünlü sahilde fiziki mesafeli deniz keyfi ANTALYA'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler denize koştu.

ANTALYA'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler denize koştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelen tatilciler, fiziki mesafe kuralına uyarak denizin ve sahilin keyfini sürdü. Sahildeki yoğunluk dikkat çekti.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerin sinyalini vermeye başladı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı ise yüzde 70 seviyelerini gördü. Antalya'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, hafta sonunu ve hava sıcaklığını fırsat bilerek Akdeniz'in mavi sularının keyfini doyasıya yaşadı. Bazıları güneşlenirken, bazıları ise çocuklarıyla beraber yüzerek denizin tadını çıkardı. Aileleriyle Konyaaltı Sahili'ne gelen çocuklar denizin keyfini en çok çıkaranlar oldu. Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli uyarıda bulunduğu fiziki mesafe kuralının sahilde sıkı bir şekilde uygulandığı dikkati çekerken, vatandaşların maske takmadığı gözlendi. Sahilde bazı vatandaşların da evcil hayvanlarıyla denize girdikleri görüldü.ARAÇ YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİKonyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil bandındaki otoparklarda araç yoğunluğunun yaşandığı, boş yer kalmadığı dikkati çekti. Konyaaltı Sahili'ne ailesiyle gelen Kübra Kavrak, "3 ay sonra deniz havası almak iyi geldi. Sosyal mesafe kuralına da uyuyoruz burada. Deniz suyu çok soğuk geldi. O yüzden güneşleniyorum" dedi. Çocuklar ve torunlarıyla sahile geldiğini ifade eden İlknur Erdal, "Pandemi sürecinden sonra çocuklar ve torunlarla hafta sonu keyfi yapalım dedik. Şemsiye altında dinleniyorum" dedi.MESİRE ALANINDA YOĞUNLUK

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Sarısu mesire ve piknik alanının da 3 aylık aranın ardından yeni normal hayata yavaş yavaş uyum sağladığı görüldü. Vatandaşlar mesire alanında bulunan banklarda fiziki mesafe kuralına uyarken, maske takmadıkları dikkati çekti. Piknikçiler mangal yakarak hafta sonunun keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA