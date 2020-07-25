Dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi engel tanımıyor
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Dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi engel tanımıyor

Dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi engel tanımıyor Denize asansörle indirilip, duş ve şezlonglara kadar özel araçlarla götürülüyorlar Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kurulan Engelsiz Plaja gelen engelli bireyler, Akdeniz'in masmavi sularında serinleme keyfini yaşıyor.

25.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:42

Dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi engel tanımıyor

Denize asansörle indirilip, duş ve şezlonglara kadar özel araçlarla götürülüyorlar

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kurulan Engelsiz Plaja gelen engelli bireyler, Akdeniz'in masmavi sularında serinleme keyfini yaşıyor. Şehir içi ve dışından gelen tatilciler, plajda asansör yardımıyla denize indiriliyor, personel yardımıyla da duşları yaptırılıp şezlonglarına kadar götürülüyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan Engelsiz Plaj, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden dizayn edilerek engelli vatandaşların yaralanacağı hale getirildi. Sosyal mesafeye uygun aralıklarla şezlongların yerleştirildiği plajda, tasarlanan yürüyüş platformları, duş kabinleri ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli bireyler rahat bir şekilde denizle buluşuyor. Engelli bireyler özel platformdaki asansör sistemi ile görevli personeller aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyor. Deniz keyfinin ardından yine personel yardımıyla duş ve şezlonglarına kadar götürülüyor.

Verilen hizmetten engelli bireyler de oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Mardin'den tatil için Antalya'ya gelen engelli vatandaşlardan Lokman Kılınç, "Buraya gelmek bile normalde bizim için bir zorluk. Ama böyle imkanlar bizlere kolaylık sağlıyor. Bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"Kaygı taşımadan rahat bir şekilde geliyoruz"

Doğuştan görme engelli İsmail Sabancı da, ailesi ve kendisi gibi arkadaşıyla birlikte geldiği Konyaaltı Sahili Engelsiz Plaj'da çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi. Daha önce denize girebilmek için birçok engelle karşılaştıklarını aktaran Sabancı, "Önce plaja geldiğimizde araç park etmekte sıkıntı yaşardık. Plaja gelsek yer bulmakta, şezlong ve gölgelik alan bulmakta sıkıntı yaşardık. Burada bu sorunların tamamı çözülmüş durumda. Bu kaygıları taşımadan rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Personel arkadaşlar da çok ilgileniyorlar. Biz görme engelliler genelde yönümüzü kaybederiz. Sağ olsun arkadaşlar bizi denizde kıyıyı bulmamız için yönlendiriyorlar." İfadelerini kullandı.

Sabancı, denize geliş yolunda kılavuz çizgisi olması gerektiğini belirterek belediyeden ricada bulundu.

Dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi engel tanımıyor

Kaynak: İHA

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