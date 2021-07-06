Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi
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Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi

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Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi Ünlü profesör, kayalık bölgelerde denize girenleri plaj ayakkabısı giymeleri konusunda uyardı Kızıldeniz orijinli denizkestanelerinin kalp şeklinde kurdukları koloniyi görüntüleyen profesör, zehrinin öldürücü olmadığını ancak...

Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi

Ünlü profesör, kayalık bölgelerde denize girenleri plaj ayakkabısı giymeleri konusunda uyardı

Kızıldeniz orijinli denizkestanelerinin kalp şeklinde kurdukları koloniyi görüntüleyen profesör, zehrinin öldürücü olmadığını ancak yakıcı olduğunu, dikenlerinin ise girdikten sonra çıkmadığını söyledi

"Dikenleri girdikten sonra çıkarken adeta ters testere dişine sahip. Dolayısıyla girdiği yerden geri çıkmıyor"

"Öldürücü değil ama acı veren bir zehri var"

"Özellikle kayalık bölgelerde denize girilirken plaj ayakkabılarını giysinler"

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde, 'Deniz Kirpisi' olarak bilinen zehirli Kızıldeniz orijinli denizkestanesi, koloni olarak görüntülendi. Kalp şeklinde kurdukları koloniyle sualtı kamerasına yansıyan kestanelerin diğer türlere göre farklı bir dikeni olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Dikenleri girdikten sonra çıkarken adeta ters testere dişine sahip. Dolayısıyla girdiği yerden geri çıkmıyor. İleri doğru itmeniz lazım ya da parçalayarak çıkması gerekiyor. Özellikle kayalık bölgelerde denize girilirken plaj ayakkabılarını giysinler. Öldürücü bir zehri yok ama acı veren bir zehri var" uyarısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte geçtiğimiz gün Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi. Sualtında kalp şeklinde bir denizkestanesi kolonisiyle karşılaşan Gökoğlu, türü yakından incelemeye başladı. Gökoğlu, kestanelerin, 'Deniz Kirpisi' olarak bilinen Kızıldeniz orijinli olduğunu tespit ederek, dalış anını sualtı kamerasıyla kaydetti.

"Dikenleri girdiği yerden çıkmıyor"

Akdeniz'de yerli denizkestanelerin son zamanlarda oldukça azaldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış esnasında görüntülenen kestanelerin ise 'Deniz Kirpisi' olarak bilinen Kızıl Deniz orijinli kestaneler olduğunu aktardı. Konyaaltı Sahili'nde bu denizkestanelerinin çoğalmaya başladığını kaydeden Gökoğlu, "Bu türler, işgalci türlerdir. Ayrıca bunların dikenleri, yerli kestanelerimizden çok farklı. Uzun dikenleri var. Vücuda girdikten sonra çıkarken adeta ters testere dişine sahip. Dolayısıyla girdiği yerden geri çıkmıyor. İleri doğru itmeniz lazım ya da parçalayarak çıkması gerekiyor. Kıyıda 2-3 metre derinliğe kadar var. Özellikle denizin sakin olduğu kıyılarda 1-2 metreye kadar yükseliyor" dedi.

"Plaj ayakkabısını giysinler"

Gökoğlu, türün acı veren bir zehre sahip olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle kayalık bölgelerde denize girilirken plaj ayakkabılarını giysinler. Öldürücü bir zehri yok ama acı veren bir zehri var. Zaten kayıtlarda zehirli denizkestanesi diye geçer. Vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım" uyarısında bulundu.

Bahse konu denizkestanelerinin bazen koloni halinde yaşadığını da sözlerine ekleyen Gökoğlu, sualtında çektikleri görüntülerde bir koloninin kalp şeklinde olmasına oldukça şaşırdıklarını dile getirdi.

Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
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