Dünyaca ünlü sahilde bomboş kaldı
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Konyaaltı Sahili, Antalya, Polis

Dünyaca ünlü sahilde bomboş kaldı

Dünyaca ünlü sahilde bomboş kaldı Kentin en işlek caddesinde araç ve yaya trafiğinde oldukça azalma olduğu dikkat çekerken, dünyaca ünlü sahil de yasağın ardından bomboş kaldı Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid-9) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda Konyaaltı Sahili...

29.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:38
Dünyaca ünlü sahilde bomboş kaldı

Dünyaca ünlü sahilde bomboş kaldı

Kentin en işlek caddesinde araç ve yaya trafiğinde oldukça azalma olduğu dikkat çekerken, dünyaca ünlü sahil de yasağın ardından bomboş kaldı

ANTALYA - Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid-9) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda Konyaaltı Sahili bom boş kaldı. Polis tarafından araç trafiğine de kapatılan sahil bandında polisler, sahile gelen vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında hafta sonları, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasının ardından turizm kenti Antalya'da adeta sessizlik hakim oldu. Kent sakinlerinin haftasonunu evde geçirmeyi tercih ettiği gözlenirken, şehrin en işlek caddelerinden 100. Yıl Bulvarı'nda dahi araç ve yaya trafiğinde boşluklar gözlendi.

Sahiller bomboş

Genelgenin ardından Konyaaltı Sahili giriş çıkış noktaları polis tarafından kapatıldı. Hafta sonları yerli ve yabancı binlerce kişinin uğrak noktası olan sahil ise yasağın ardından bom boş kaldı. Sahil bandında devriye gezen ekipler, yürüyüşe çıkan vatandaşları uyardı. Kentte falezler üzerindeki parklar ve Lara Sahilinde de yasak uygulandı.

Dünyaca ünlü sahilde bomboş kaldı

Kaynak: İHA

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Dünyaca ünlü sahilde bomboş kaldı

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