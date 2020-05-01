Dünyaca ünlü sahil martılara kaldı
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Dünyaca ünlü sahil martılara kaldı

Dünyaca ünlü sahil martılara kaldı
01.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:37

Dünyaca ünlü sahil martılara kaldıAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara kapatılınca, sahil martılara kaldı.

Dünyaca ünlü sahil martılara kaldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara kapatılınca, sahil martılara kaldı.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 34 gündür vatandaşların girişine kapatılan Konyaaltı Sahili martılara kaldı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği Konyaaltı Sahili'nin keyfini doyasıya yaşayan bazı martılar sahilde, denizin üzerinde dakikalarca yüzerken, bazıları ise eşsiz plajın üzerinde uçtu. Martılar, Konyaaltı Sahili ile Boğaçay'ın denize döküldüğü alanda toplu halde bulunarak balık avlamaya da çalıştı. Martıların arasında ise balıkçıl kuşlardan karabatak olması gözlerden kaçmadı.

Martılar ve karabatak Konyaaltı Sahili'nin tadını çıkardı.

Dünyaca ünlü sahil martılara kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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