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Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi

AA, Fatih Erel - Spor
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Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durulması için çağrıda bulundu.

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durulması için çağrıda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya'yı ve Putin'i eleştiren Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi.

"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle:

"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

AA / Fatih Erel - Spor

Garry Kasparov, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Spor, Haberler

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