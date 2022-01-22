Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi - Haberler
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Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

RIO DE Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi.

RIO DE Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi.

Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Karnaval'ın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi.

Kararın, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alındığı aktarıldı.

1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

Sao Paulo, Brezilya, Nisan, Rio, Güncel, Haber

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