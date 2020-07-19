Dünyaca ünlü restoran İstanbul'da açılıyor Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton Istanbul'da açılacak, ünlü oyuncu Robert de Niro'nun da ortağı olduğu, adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa'dan alan Nobu Restoran 2021 Şubat ayında İstanbul'da açılıyor.

Türk kültür ve geleneklerinin modern, lüks ve eşsiz boğaz manzarası ile buluştuğu The Ritz-Carlton İstanbul, misafirlerine sağladığı hizmetlerinin yanında dünyaca ünlü Nobu Restoran lezzetlerini de sunmaya hazırlanıyor. Otel içerisinde hizmet verecek olan 850 m2 lik alana yayılan, 2 katlı, yüksek tavanlı restorana Süzer Plaza'dan da ayrı bir giriş imkanı saglanacaktır.Türkiye ve dünyada yatırımların durdu denilecek derecede yavaşladığı bugünlerde, Süzer Grubu'nun yaptığı bu yatırım, İstanbul'a büyük bir heyecan katacak ve turizmi bir üst seviyeye taşıyacak. Japonya'da doğan ve profesyonel hayatının tamamını Japon mutfağında geçiren Şef Nobu Matsuhisa, Peru'ya yerleşip kendisine ait ilk sushi restoranını açar. Japon mutfağının spesifik ve Peru'da az bulunan içeriklerinden dolayı, Peru mutfağı ile füzyon bir tat oluşturan Şef Nobu, klasik tekniklerin dışına çıkarak kendi imza tatlarını oluşturur. 1987'de Beverly Hills'de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Robert de Niro'nun da içinde bulunduğu Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi olmayı başarır.& ;

Kaynak: Snob Magazin